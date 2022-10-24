«Айнтрахт» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги чемпионов (26.10.2022)

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вчера, 16:37

Ставки букмекеров

Фаворита в грядущем противостоянии эксперты не выделяют. Чуть больше шансов набрать три очка у «Айнтрахта», чья победа идет по коэффициенту 2.42. Поставить на победу «Марселя» можно по котировке 3.19, а ничья играется по цене 3.46.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также склоняются к тому, что матч во Франкфурте получится низовым. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.88, ТБ (2,5) – 2.02.

Форма команд

В последнем туре чемпионата Германии «Айнтрахт» успешно сыграл в Менхенгладбахе, где команда победила «Боруссию» (3:1). Эта победа стала для клуба из Франкфурта третьей кряду в рамках всех соренований.

Выделим, что по итогам матчей против «Тоттенхэма» на групповой стадии Лиги чемпионов футболисты «Айнтрахт» заработал только один балл – домашняя (0:0) и гостевое поражение (2:3).

«Марсель» проиграл три матча подряд в чемпионате Франции, опустившись там на пятое место рейтинга. В последнем туре Лиги 1 команда уступила на домашней арене «Лансу» (0:1).

При этом футболисты «Марселя» улучшили свои позиции в Лиге чемпионов, где команда дважды обыграла «Спортинг» (4:1 и 2:0) и поднялась на вторую строчку.

Информация для ставок

«Айнтрахт» забивал и пропускал голы в 3 из прошлых 4 матчей

«Марсель» проиграл в 3 из последних 4 матчей всех турниров

«Айнтрахт» выиграл во всех 3 матчах против «Марселя»

Прогноз

«Айнтрахт» обыграл «Марсель» в гостях и вот теперь представитель Германии примет кризисного соперника на домашней арене. Рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.82 в БК Лига Ставок.