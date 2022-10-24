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«Айнтрахт» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги чемпионов (26.10.2022)

вчера, 16:37
Айнтрахт

Ставки букмекеров

Фаворита в грядущем противостоянии эксперты не выделяют. Чуть больше шансов набрать три очка у «Айнтрахта», чья победа идет по коэффициенту 2.42. Поставить на победу «Марселя» можно по котировке 3.19, а ничья играется по цене 3.46.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.303.553.20
Лига Ставок 2.35 3.40 3.15

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также склоняются к тому, что матч во Франкфурте получится низовым. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.88, ТБ(2,5) – 2.02.

Форма команд

В последнем туре чемпионата Германии «Айнтрахт» успешно сыграл в Менхенгладбахе, где команда победила «Боруссию» (3:1). Эта победа стала для клуба из Франкфурта третьей кряду в рамках всех соренований.

Выделим, что по итогам матчей против «Тоттенхэма» на групповой стадии Лиги чемпионов футболисты «Айнтрахт» заработал только один балл – домашняя (0:0) и гостевое поражение (2:3).

«Марсель» проиграл три матча подряд в чемпионате Франции, опустившись там на пятое место рейтинга. В последнем туре Лиги 1 команда уступила на домашней арене «Лансу» (0:1).

При этом футболисты «Марселя» улучшили свои позиции в Лиге чемпионов, где команда дважды обыграла «Спортинг» (4:1 и 2:0) и поднялась на вторую строчку.

Информация для ставок

  • «Айнтрахт» забивал и пропускал голы в 3 из прошлых 4 матчей
  • «Марсель» проиграл в 3 из последних 4 матчей всех турниров
  • «Айнтрахт» выиграл во всех 3 матчах против «Марселя»

Прогноз

«Айнтрахт» обыграл «Марсель» в гостях и вот теперь представитель Германии примет кризисного соперника на домашней арене. Рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.82 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.78 1.48 1.92 1.97 1.50 2.74
Лига Ставок 2.60 1.48 1.82 1.96 1.45 2.70
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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
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