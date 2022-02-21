«Челси» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги чемпионов (22.02.2022)

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вчера, 10:11

Ставки букмекеров

У экспертов мало сомнений в итоговом успехе «Челси» по итогам этой встречи. Ставки на победу хозяев поля в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 1.32, на ничью можно поставить за 5.45, а победа «Лилля» доступна по котировке 12.00.

Если же анализировать линию голов, то здесь аналитики отдают предпочтение результативному исходу. Сыграть ТБ (2,5) предлагается за 1.77, ТМ(2,5) – 2.17.

Форма команд

Действующий обладатель «ушастого кубка» легко прошел групповой этап текущего розыгрыш Лиги чемпионов. В квартете с «Ювентусом», «Зенитом» и «Мальме» подопечные Томаса Тухеля набрали 13 очков, заняв второе место.

Менее успешно «Челси» выступает в АПЛ , где лондонский коллектив не ведет борьбу за титул. В общем зачете «синие» занимают третье место с отставанием от лидера в 13 баллов, а в минувшем туре команда победила в гостях «Кристал Пэлас» (1:0).

«Лилль» выдал шикарный финиш на групповой стадии Лиги чемпионов, одержав три победы кряду над «Зальцбургом», «Севильей» и «Вольфсбургом». Эти успехи позволили представителю Франции забрать первое место и путевку в плей-офф.

Вместе с тем «Лилль» очень плохо выступает в Лиге 1. После чемпионского сезона «доги» никак не могут примкнуть к группе лидеров – 11-е место в общем зачете, а в предыдущем туре французского чемпионата клуб не смог обыграть дома «Мец» (0:0).

Информация для ставок

У «Челси» нет поражений в 15 прошлых матчах на своем поле

«Лилль» не побеждал в 3 из прошлых 4 гостевых поединков

«Челси» дважды обыграл «Лилль» на групповой стадии Лиги чемпионов в 2019 году – оба раза 2:1

Прогноз

Сложно представить, что команда Тухеля в Лондоне не добьется положительного результата в игре против «Лилля», который сейчас прилично лихорадит. При этом победа «Челси» вряд ли получится крупной, учитывая манеру игры лондонцев. Предлагаем сыграть комбинированную ставку на победу «Челси» и ТМ(3,5) голов по коэффициенту 2.00 в БК Фонбет.