ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболЛига чемпионов 2021/2022

«Челси» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги чемпионов (22.02.2022)

вчера, 10:11

Ставки букмекеров

У экспертов мало сомнений в итоговом успехе «Челси» по итогам этой встречи. Ставки на победу хозяев поля в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 1.32, на ничью можно поставить за 5.45, а победа «Лилля» доступна по котировке 12.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.325.4811.28
Фонбет 1.30 5.30 11.00
1XBET 1.33 5.60 11.50
BetBoom 1.33 5.27 10.94

Если же анализировать линию голов, то здесь аналитики отдают предпочтение результативному исходу. Сыграть ТБ(2,5) предлагается за 1.77, ТМ(2,5) – 2.17.

Форма команд

Действующий обладатель «ушастого кубка» легко прошел групповой этап текущего розыгрыш Лиги чемпионов. В квартете с «Ювентусом», «Зенитом» и «Мальме» подопечные Томаса Тухеля набрали 13 очков, заняв второе место.

Менее успешно «Челси» выступает в АПЛ, где лондонский коллектив не ведет борьбу за титул. В общем зачете «синие» занимают третье место с отставанием от лидера в 13 баллов, а в минувшем туре команда победила в гостях «Кристал Пэлас» (1:0).

«Лилль» выдал шикарный финиш на групповой стадии Лиги чемпионов, одержав три победы кряду над «Зальцбургом», «Севильей» и «Вольфсбургом». Эти успехи позволили представителю Франции забрать первое место и путевку в плей-офф.

Вместе с тем «Лилль» очень плохо выступает в Лиге 1. После чемпионского сезона «доги» никак не могут примкнуть к группе лидеров – 11-е место в общем зачете, а в предыдущем туре французского чемпионата клуб не смог обыграть дома «Мец» (0:0).

Информация для ставок

  • У «Челси» нет поражений в 15 прошлых матчах на своем поле
  • «Лилль» не побеждал в 3 из прошлых 4 гостевых поединков
  • «Челси» дважды обыграл «Лилль» на групповой стадии Лиги чемпионов в 2019 году – оба раза 2:1

Прогноз

Сложно представить, что команда Тухеля в Лондоне не добьется положительного результата в игре против «Лилля», который сейчас прилично лихорадит. При этом победа «Челси» вряд ли получится крупной, учитывая манеру игры лондонцев. Предлагаем сыграть комбинированную ставку на победу «Челси» и ТМ(3,5) голов по коэффициенту 2.00 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.21 1.38 2.05 1.85 1.61 2.41
Фонбет 2.02 1.80
1XBET 2.07 1.88
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:20
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
6c7j4a4fwg3y
6c7j4a4fwg3y
вчера в 15:01
Футбольный клуб «Челси» одержит победу.
vq867mdvu9pm
vq867mdvu9pm
вчера в 15:00
Футбольный клуб «Челси» выиграет матч.
Накир
Накир
вчера в 11:23
В отличие от Сити и Ливерпуля, Челси не показывает искрометный футбол, но это не мешает "синим" добиваться нужного результата. Они на классе взяли КЧМ недавно, не громя своих соперников, приехали в Лондон и с минимальным счетом обыграли своих соседей. В хорошей форме находился Лилль с середины ноября по конец декабря, это позволило добиться важных побед команде в ЛЧ. Но сейчас "доги" явно не так хороши, как пару месяцев назад. Тяжело им было в последних матчах, даже аутсайдеру так и не сумели забить совсем недавно. Челси в нынешнем сезоне выиграл все 3 домашних матча в ЛЧ, даже от Ювентуса не оставил и мокрого места. Неудивительно, что от команды Тухаля ждут очередной виктории на Стэмфорд Бридж. Ее соперник за пределами своего поля не блистает, а сейчас и вовсе находится не в оптимальном состоянии. Не удивлюсь, если Лилль не сумеет даже отличиться. Вскрыть одну из лучших оборон Европы сложно. Ожидаю будничную победу Челси над не блистающей французской командой без голевого пиршества. ТМ4.5 устоит, как и в 8 предыдущих матчах лондонцев.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 