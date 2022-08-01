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«Карабах» — «Ференцварош». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (03.08.2022)

сегодня, 11:40
Карабах

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом этой игры идет «Карабах». Сыграть победу хозяев поля букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.12. Вероятность ничьи оценивается в 3.40, а победа «Ференцвароша» доступна по котировке 3.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.113.343.68
Мелбет 2.12 3.40 3.56
1XBET 2.12 3.40 3.56

Если анализировать линию голов, то здесь преимущество на стороне низового исхода. Ставки на ТМ(2,5) гола играются по коэффициенту 1.67, ТБ(2,5) – 2.17.

Форма команд

Обе команды успешно преодолели две предыдущих стадии квалификации Лиги чемпионов. «Карабах» начал выступления в отборе в противостоянии с «Лехом», которому команда уступила в гостях (0:1), но затем взяла реванш на домашней арене (5:1).

Затем представитель Азербайджана победил дома «Цюрих» (3:2) и уступил сопернику в Швейцарии (1:2), но в итоге добился победы благодаря голу в дополнительных таймах.

«Ференцварош» проложил себе путь в полуфинал квалификации Лиги чемпионов по итогам противостояний с «Тоболом» и «Слованом», Первого соперника венгерский чемпион прошел уверенно (0:0 и 1:0), а коллективу из Братиславы он уступил на домашней арене (1:2), но затем разгромил в ответной игре в гостях (4:1).

Информация для ставок

  • «Карабах» сыграл на ТБ(2,5) гола в 3 прошлых матчах квалификации
  • Ставка ТБ(2,5) принесла выигрыш в 3 последних матчах «Ференцвароша» в отборе
  • «Карабах» побеждал в 7 из последних 10 матчей на своем поле

Прогноз

«Карабах» результативно проводил домашние матчи квалификации. Поэтому, рекомендуем сыграть ставку на ТБ(2) гола по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.39 1.59 1.74 2.11
Мелбет 1.72 2.24
1XBET 1.72 2.24
Все комментарии
69s33vjzvdx5
69s33vjzvdx5
сегодня в 14:37
Фаворит матча Карабах
Гость
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