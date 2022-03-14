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«Лилль» — «Челси». Прогноз на матч Лиги чемпионов (16.03.2022)

вчера, 20:17
Лилль - Челси

Ставки букмекеров

В этом поединке лондонский клуб является небольшим фаворитом. Коэффициент на победу «Челси» составляет 1.9. Поставить на неожиданный успех хозяев можно по коэффициенту 4.1, а ничейный результат принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.74.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.373.621.88
Фонбет 4.30 3.60 1.85
1XBET 4.28 3.78 1.93
BetBoom 4.53 3.58 1.88

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.87. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Лилль» после первой игры в Лондоне, которая была проиграна (0:2) провел три матча национального чемпионата в котором добыл семь очков. После побед над «Лионом» и «Клермоном» (1:0) и (4:0), клуб расписал нулевую ничью с «Сент-Этьеном» и расположился на шестом месте в турнирной таблице.

«Челси» в последнем туре АПЛ сыграл на воем поле с неуступчивым «Ньюкаслом» и обыграл его с минимальным счетом (1:0). Лондонский коллектив не имеет проблем с организацией игры и результатами, поэтому после 28 игр уверенно занимает третье место в турнирной таблице и продолжает борьбу за чемпионство.

Информация для ставок

  • «Лилль» проиграл лишь один раз в последних шести играх
  • Победная серия «Челси» насчитывает четыре матча
  • Все три минувшие очные встречи закончились победой «Челси»
  • Шесть последних поединков с участием «Лилля» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Лондонский клуб приедет во Францию с запасом в два гола и постарается сохранить добытое преимущество. Верим в повторный успех «Челси» и предлагаем поставить на победу «аристократов» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.9.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.50 1.88 2.00 1.48 2.76
Фонбет 1.85 1.95
1XBET 1.91 2.03
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:39
Победа или ничья команды гостей в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:16
Пересмотрите, кто не видел, фрагменты первого матча между Лиллем и Челси, и узрите, что сегодняшняя разница между французскими "догами" и английскими "пенсионерами" - это небо и земля. Сильно сомневаюсь, что за короткий промежуток времени что-либо существенно поменяется в классе обоих коллективов...Таким образом попробую предположить и в данном поединке очередную лигочемпионскую победу Челси за, на удивление, весьма приличный коэффициент.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 20:32
Челси Челси Челси!
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