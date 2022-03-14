«Лилль» — «Челси». Прогноз на матч Лиги чемпионов (16.03.2022)

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вчера, 20:17

Ставки букмекеров

В этом поединке лондонский клуб является небольшим фаворитом. Коэффициент на победу «Челси» составляет 1.9. Поставить на неожиданный успех хозяев можно по коэффициенту 4.1, а ничейный результат принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.74.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.87. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Лилль» после первой игры в Лондоне, которая была проиграна (0:2) провел три матча национального чемпионата в котором добыл семь очков. После побед над «Лионом» и «Клермоном» (1:0) и (4:0), клуб расписал нулевую ничью с «Сент-Этьеном» и расположился на шестом месте в турнирной таблице.

«Челси» в последнем туре АПЛ сыграл на воем поле с неуступчивым «Ньюкаслом» и обыграл его с минимальным счетом (1:0). Лондонский коллектив не имеет проблем с организацией игры и результатами, поэтому после 28 игр уверенно занимает третье место в турнирной таблице и продолжает борьбу за чемпионство.

Информация для ставок

«Лилль» проиграл лишь один раз в последних шести играх

Победная серия «Челси» насчитывает четыре матча

Все три минувшие очные встречи закончились победой «Челси»

Шесть последних поединков с участием «Лилля» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Лондонский клуб приедет во Францию с запасом в два гола и постарается сохранить добытое преимущество. Верим в повторный успех «Челси» и предлагаем поставить на победу «аристократов» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.9.