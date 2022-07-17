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«Лудогорец» — «Шемрок Роверс». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (19.07.2022)

17 июля 2022, 10:28
Лудогорец

Ставки букмекеров

«Лудогорец» считается очевидным фаворитом предстоящего матча. Ставки на победу хозяев поля в линии БК Лига Ставок идут по коэффициенту 1.48. Поставить на ничью можно по цене 4.50, а победа «Шемрок Роверс» играется по котировке 7.00.

Лига чемпионов 2022/2023
Лудогорец
Шемрок Роверс
ВыигрышВыигрыш
3 : 0
завершен
19 июля 2022, 20:45
вторник
НичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.44 3.92 7.00

В линии голов небольшой перевес в сторону низового исхода. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.86, ТБ(2,5) – 1.92.

Форма команд

На предыдущей стадии квалификации Лиги чемпионов «Лудогорец» встречался с «Сутьеской». После убедительной победы на выезде (2:0) представитель Болгарии подтвердил статус фаворита на своем поле, одержав минимальную викторию (1:0).

«Шемрок Роверс» тоже успешно выступил на предыдущей стадии отбора. Ирландский коллектив сокрушил на своем поле «Хибернианс» со счетом 3:0, а в ответной игре команды решили голов не забивать (0:0).

Информация для ставок

  • «Лудогорец» выиграл 5 прошлых матчей всех турниров
  • «Шемрок Роверс» сыграл на ТМ(2,5) гола в 4 из последних 5 гостевых матчей
  • «Шемрок Роверс» не пропускал голы в 5 из предыдущих 6 поединков всех турниров

Прогноз

«Шемрок Роверс» надежно действует в защите, которую «Лудогорцу» будет сложно вскрыть много раза. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.86 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
h2nrgdkt4b2a
h2nrgdkt4b2a
17 июля в 13:11
Победу одержит «Лудогорец»
shlomo
shlomo
17 июля в 10:32
Гости окажут сопротивление
Гость
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