«Лудогорец» — «Шемрок Роверс». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (19.07.2022)

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17 июля 2022, 10:28

Ставки букмекеров

«Лудогорец» считается очевидным фаворитом предстоящего матча. Ставки на победу хозяев поля в линии БК Лига Ставок идут по коэффициенту 1.48. Поставить на ничью можно по цене 4.50, а победа «Шемрок Роверс» играется по котировке 7.00.

В линии голов небольшой перевес в сторону низового исхода. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.86, ТБ (2,5) – 1.92.

Форма команд

На предыдущей стадии квалификации Лиги чемпионов «Лудогорец» встречался с «Сутьеской». После убедительной победы на выезде (2:0) представитель Болгарии подтвердил статус фаворита на своем поле, одержав минимальную викторию (1:0).

«Шемрок Роверс» тоже успешно выступил на предыдущей стадии отбора. Ирландский коллектив сокрушил на своем поле «Хибернианс» со счетом 3:0, а в ответной игре команды решили голов не забивать (0:0).

Информация для ставок

«Лудогорец» выиграл 5 прошлых матчей всех турниров

«Шемрок Роверс» сыграл на ТМ(2,5) гола в 4 из последних 5 гостевых матчей

«Шемрок Роверс» не пропускал голы в 5 из предыдущих 6 поединков всех турниров

Прогноз

«Шемрок Роверс» надежно действует в защите, которую «Лудогорцу» будет сложно вскрыть много раза. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.86 в букмекерской конторе Лига Ставок.