«Маккаби» Хайфа – «Бенфика». Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.11.2022)

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вчера, 09:40

Ставки букмекеров

Букмекеры склоняются к успеху гостевой команды. Сыграть победу «Бенфики» можно по коэффициенту 1.66, за ничью выставлена цена 4.30, а победа «Маккаби» идет по котировке 5.00.

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок также считают, что команды проведут результативный матч в Хайфе. Ставки на ТБ (2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.59, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

На счету «Маккаби» три очка, с которыми команда замыкает турнирную таблицу группы Лиги чемпионов. При этом представитель Израиля претендует на третье место и путевку в Лигу Европы, которую сейчас забирает «Ювентус» (тоже три балла).

Напомним, что после успешной игры против клуба из Турина на домашней арене (2:0) футболисты «Маккаби» крупно проиграли на выезде ПСЖ (3:7).

«Бенфика» идет второй в квартете, но может завершить групповой этап Лиги чемпионов на первом месте, на котором находится ПСЖ с условным преимуществом над португальским клубом. В последнем матче Лиги чемпионов коллектив из Лиссабона обыграл дома «Ювентус» (4:3) в результативной встрече, а в рамках дежурного тура чемпионата Португалии футболисты «Бенфики» разгромили «Шавиш» (5:0).

Информация для ставок

У «Бенфики» 6 побед в 10 последних матчах всех турниров

«Маккаби» проиграл «Бенфике» на выезде со счетом 0:2

«Маккаби» пропустил 15 голов в пяти турах Лиги чемпионов

Прогноз

Мы считаем, что «Бенфика» сможет за счет класса обыграть в гостях «Маккаби». Рекомендуем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.59 в БК Лига Ставок.