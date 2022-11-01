Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболЛига чемпионов 2022/2023

«Маккаби» Хайфа – «Бенфика». Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.11.2022)

вчера, 09:40
Бенфика

Ставки букмекеров

Букмекеры склоняются к успеху гостевой команды. Сыграть победу «Бенфики» можно по коэффициенту 1.66, за ничью выставлена цена 4.30, а победа «Маккаби» идет по котировке 5.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.514.071.70
Лига Ставок 4.60 4.00 1.74
Мелбет 4.78 4.28 1.74
1XBET 4.78 4.28 1.74

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок также считают, что команды проведут результативный матч в Хайфе. Ставки на ТБ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.59, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

На счету «Маккаби» три очка, с которыми команда замыкает турнирную таблицу группы Лиги чемпионов. При этом представитель Израиля претендует на третье место и путевку в Лигу Европы, которую сейчас забирает «Ювентус» (тоже три балла).

Напомним, что после успешной игры против клуба из Турина на домашней арене (2:0) футболисты «Маккаби» крупно проиграли на выезде ПСЖ (3:7).

«Бенфика» идет второй в квартете, но может завершить групповой этап Лиги чемпионов на первом месте, на котором находится ПСЖ с условным преимуществом над португальским клубом. В последнем матче Лиги чемпионов коллектив из Лиссабона обыграл дома «Ювентус» (4:3) в результативной встрече, а в рамках дежурного тура чемпионата Португалии футболисты «Бенфики» разгромили «Шавиш» (5:0).

Информация для ставок

  • У «Бенфики» 6 побед в 10 последних матчах всех турниров
  • «Маккаби» проиграл «Бенфике» на выезде со счетом 0:2
  • «Маккаби» пропустил 15 голов в пяти турах Лиги чемпионов

Прогноз

Мы считаем, что «Бенфика» сможет за счет класса обыграть в гостях «Маккаби». Рекомендуем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.59 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.97 1.24 2.41 1.57 1.90 1.92
Лига Ставок 2.15 1.68 1.70 2.12
Мелбет 2.31 1.72
1XBET 2.31 1.72
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:56
Бенфика выиграет этот матч
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 