«Маккаби» Хайфа — «Янг Бойз». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.08.2023)

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вчера, 22:03

Ставки букмекеров

Если обратить внимание на линию букмекерской конторы Лига Ставок, то можно заметить, что минимальным фаворитом в предстоящем матче выделяют «Маккаби» из Хайфы. Сделать ставку на выигрыш швейцарской команды можно по коэффициенту 2.85. Ничейный результат позволит игроку умножить сумму ставки на коэффициент 3.50.

Букмекеры верят в большое количество забитых голов в предстоящей встрече «зелёных» из Хайфы с «жёлто-чёрными» из Берна. На тотал больше 2.5 голов за игру предлагается коэффициенту 1.74. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.08. Высока вероятность, что команды в будущей игре обменяются голами. На данный исход коэффициент составляет 1.60.

Форма команд

Выигрышная серия команды из Хайфы составляет четыре матча подряд. Ознакомимся с успехами «зелёных» за последнее время, что предоставит нам возможность сделать наиболее оптимальный прогноз. В четвертьфинале квалификации Лиги чемпионов израильский футбольный клуб выбил молдавскую команду «Шериф». В 1/2 плей-офф квалификации «зелёные с Кармеля» встретились со «Слованом» из Братиславы. С общим счётом 5:2 по сумме двух встреч «Маккаби» выиграл у словацкой команды. На прошлых выходных в полуфинале плей-офф Кубка Тото «зелёные» в гостях взяли верх над «Маккаби» Петах-Тиква.

Более двух месяцев длится беспроигрышная серия «пчёл» из Берна. В матче 3-го тура Суперлиги Швейцарии «Янг Бойз» выиграл у «Винтертура» со счётом 5:2. На выезде в рамках игры прошлого тура чемпионата «столичные» разошлись миром с «Люцерной». На первой добавленной минуте в конце встречи счёт сравнял защитник Лорис Бенито. 18 августа в 1/32 Кубка Швейцарии «жёлто-чёрные» разгромили в сухую команду «Брайтенрайн», поразив пять раз ворота оппонента. К матчу с «зелёными» из Хайфы «Янг Бойз» подходит в хорошем расположении духа и в неплохой форме, но у швейцарского клуба достаточно долго не было опыта игр на международной арене.

Информация для ставок

Три победы одержали «пчёлы» в пяти последних матчах

За аналогичный период «зелёные» взяли верх над своими соперниками в четырёх поединках

В трёх матчах из пяти крайних с участием команды «Янг Бойз» исход был следующий: тотал больше 3.5 голов за игру.

Прогноз

Букмекерская контора Лига Ставок предлагает коэффициент 1.74 на тотал больше 2.5 голов за матч. С большой долей вероятности в предстоящей игре команды забьют не меньше трёх голов за футбольный поединок. В условиях, когда непросто отдать предпочтение какой-то конкретной команде, ставка на тотал является оптимальным вариантом.