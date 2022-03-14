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«Манчестер Юнайтед» — «Атлетико». Прогноз на матч Лиги чемпионов (15.03.2022)

вчера, 12:13
ФК Манчестер Юнайтед

Ставки букмекеров

Аналитики считают «Манчестер Юнайтед» умеренным фаворитом в этом поединке. Ставки на победу хозяев поля в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 2.20, а вероятность победы «Атлетико» оценивается в 3.50. Заключить пари на ничью БК предлагает по котировке 3.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.213.263.71
Фонбет 2.17 3.25 3.60
Мелбет 2.21 3.38 3.72
1XBET 2.22 3.36 3.70
BetBoom 2.21 3.24 3.69

Если же рассматривать линию голов, то здесь эксперты симпатизируют низкой результативности. Вероятность выигрыш ставка ТМ(2,5) оценивается по котировке 1.70, ТБ(2,5) – 2.05.

Форма команд

Очное противостояние команд в Мадриде победителя не определило. Гол Жоау Феликса вывел «Атлетико» вперед в дебюте встречи, а под занавес поединка Энтони Эланга спас «красных дьяволов» от поражения – ничья 1:1.

В трех последних турах АПЛ «Манчестер Юнайтед» заработал четыре очка. Коллектив Ральфа Рангника разошелся миром с «Уотфордом» (0:0), уступил в дерби «Манчестер Сити» (1:4), а также переиграл в результативном матче «Тоттенхэм» (3:2) благодаря хет-трику Роналду.

У «Атлетико» за этот же период в Ла Лиге максимальные результаты. Команда Диего Симеоне последовательно обыграла «Сельту» (2:0), «Бетис» (3:1) и «Кадис» (2:1).

Информация для ставок

  • «Манчестер Юнайтед» забивал и пропускал голы в 3 из прошлых 5 матчей на своем поле
  • «Манчестер Юнайтед» не проигрывал в 6 предыдущих поединках Лиги чемпионов
  • Обмен голами был зафиксирован в 3 из предыдущих 5 гостевых матчей «Атлетико» во всех турнирах

Прогноз

«МЮ» и «Атлетико» стабильно допускают результативные ошибки в защите, что дает основания рассмотреть ставку на «обе забьют – да». В линии букмекерской конторы Фонбет такой исход идет по коэффициенту 1.82.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.37 1.63 1.75 2.17 1.37 3.26
Фонбет 1.72 2.15
Мелбет 1.79 2.19
1XBET 1.78 2.21
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:24
В этом матче победа или ничья команды "Манчестер Юнайтед". Удачи
izrafel
izrafel
вчера в 12:45
Первый матч плей-офф Лиги чемпионов пока остается единственным очным противостоянием команд. В первой встрече не было явного лидера на поле и команды имеют примерно равные шансы на проход в четвертьфинал. На стороне испанского клуба опыт. Команда чаще в последние годы играет в решающей стадии Лиги чемпионов. У Диего Симеоне больше опыта важных матчей, чем у наставника «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника. В свою очередь у «красных дьяволов» есть Криштиану Роналду, который регулярно огорчал «Атлетико», когда играл за «Реал». Моя ставка на матч: «обе забьют — да». «Атлетико» вторая команда Испании по количеству забитых мячей, но пропускает на уровне команды, которая сражается за сохранение прописки. «Манчестер Юнайтед» также не отличается надежностью обороны, но при этом регулярно огорчает соперников.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 12:37
Роналду забьет.
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