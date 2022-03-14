«Манчестер Юнайтед» — «Атлетико». Прогноз на матч Лиги чемпионов (15.03.2022)

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вчера, 12:13

Ставки букмекеров

Аналитики считают «Манчестер Юнайтед» умеренным фаворитом в этом поединке. Ставки на победу хозяев поля в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 2.20, а вероятность победы «Атлетико» оценивается в 3.50. Заключить пари на ничью БК предлагает по котировке 3.20.

Если же рассматривать линию голов, то здесь эксперты симпатизируют низкой результативности. Вероятность выигрыш ставка ТМ(2,5) оценивается по котировке 1.70, ТБ (2,5) – 2.05.

Форма команд

Очное противостояние команд в Мадриде победителя не определило. Гол Жоау Феликса вывел «Атлетико» вперед в дебюте встречи, а под занавес поединка Энтони Эланга спас «красных дьяволов» от поражения – ничья 1:1.

В трех последних турах АПЛ «Манчестер Юнайтед» заработал четыре очка. Коллектив Ральфа Рангника разошелся миром с «Уотфордом» (0:0), уступил в дерби «Манчестер Сити» (1:4), а также переиграл в результативном матче «Тоттенхэм» (3:2) благодаря хет-трику Роналду.

У «Атлетико» за этот же период в Ла Лиге максимальные результаты. Команда Диего Симеоне последовательно обыграла «Сельту» (2:0), «Бетис» (3:1) и «Кадис» (2:1).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» забивал и пропускал голы в 3 из прошлых 5 матчей на своем поле

«Манчестер Юнайтед» не проигрывал в 6 предыдущих поединках Лиги чемпионов

Обмен голами был зафиксирован в 3 из предыдущих 5 гостевых матчей «Атлетико» во всех турнирах

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