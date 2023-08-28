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«Панатинаикос» — «Брага». Прогноз на матч Лиги чемпионов (29.08.2023)

сегодня, 17:01
«Панатинаикос» — «Брага». Прогноз на матч Лиги чемпионов (29.08.2023)

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче считается «Панатинаикос». В букмекерской конторе Лига Ставок на победу «зелёных» ставки принимаются по коэффициенту 2.45. Выигрыш «Браги» рассчитывается по коэффициенту 2.85. В случае выбора в линии ничейного исхода сумму ставки предлагается умножить на 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.553.522.84
Лига Ставок 2.50 3.50 2.90
Pari 2.50 3.45 2.75

Следующие цифры можно наблюдать в разделе тоталов: низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.90, на тотал больше 2.5 голов за игру предлагается такой же коэффициент. На исход «обе забьют – да» можно сделать ставку по коэффициенту 1.70.

Форма команд

До встречи с «оружейниками» из Браги в полуфинале квалификации Лиги чемпионов «Панатинаикос» выбил французскую команду «Марсель». На своём поле «клеверные» одержали победу над «провансальцами» с минимальным счётом. Победный гол забил в конце матча бразильский нападающий Бернард. После первого тайма в Марселе «зелёные» проигрывали местным «южанам». «Панатинаикос» рисковал вылететь из квалификации. На девятой добавленной минуте в конце матча, забив гол с пенальти, «клеверные» перевели игру в дополнительное время. После серии пенальти футбольный клуб из Афин одержал победу и вышел в финальную стадию квалификации.

«Брага» в 1/2 квалификации Лиги чемпионов с общим счётом 7:1 по сумме двух встреч взяла верх над сербской командой «Бачка-Топола». 23 августа в первой финальной игре квалификации «Воины Минью» принимали дома «Панатинаикос». Первая половина встречи прошла без голов. Во втором тайме «оружейники» забили пару голов. На пятой добавленной минуте в конце матча аргентинский полузащитник «зелёных» Даниэль Манчини отметился забитым голом. У греческой команды впереди домашняя игра и шансы на выход в групповой этап всё ещё остаются.

Информация для ставок

  • Две победы одержали «клеверные» в пяти последних матчах
  • За такой же период в четырёх футбольных поединках «оружейники» обыграли своих соперников
  • Пять крайних матчей с участием «Браги» завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру.

Прогноз

«Зелёные» из Афин смогли выбить «Марсель». Следует учитывать данный факт при прогнозировании исхода будущей игры. В ответной встрече на своём поле с «оружейниками» греческая команда одержит победу. Коэффициент 2.45 предлагается букмекерской конторой Лига Ставок на победу «Панатинаикоса» в основное время.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.94 1.44 1.97 1.92 1.54 2.59
Лига Ставок 2.80 1.44 1.92 1.92 1.51 2.58
Pari 1.93 1.90
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 17:44
Конечно все прекрасно помнят, кого в прошлом раунде выбил Панатинаикос. Но ведь для домашней победы афинян над французским Марселем взвились практически неоткуда определенные сопутствующие обстоятельства. Во-первых, необязательная красная карточка у Олимпика, и во вторых, забитый гол Пао уже в самой концовке встречи, плавно вытекший из выступления в большинстве. Считаю, что Брага учтет здесь все ошибки провансальцев, и в связи с этим не допустит собственного поражения!
Гость
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