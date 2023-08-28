«Панатинаикос» — «Брага». Прогноз на матч Лиги чемпионов (29.08.2023)

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сегодня, 17:01

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче считается «Панатинаикос». В букмекерской конторе Лига Ставок на победу «зелёных» ставки принимаются по коэффициенту 2.45. Выигрыш «Браги» рассчитывается по коэффициенту 2.85. В случае выбора в линии ничейного исхода сумму ставки предлагается умножить на 3.45.

Следующие цифры можно наблюдать в разделе тоталов: низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.90, на тотал больше 2.5 голов за игру предлагается такой же коэффициент. На исход «обе забьют – да» можно сделать ставку по коэффициенту 1.70.

Форма команд

До встречи с «оружейниками» из Браги в полуфинале квалификации Лиги чемпионов «Панатинаикос» выбил французскую команду «Марсель». На своём поле «клеверные» одержали победу над «провансальцами» с минимальным счётом. Победный гол забил в конце матча бразильский нападающий Бернард. После первого тайма в Марселе «зелёные» проигрывали местным «южанам». «Панатинаикос» рисковал вылететь из квалификации. На девятой добавленной минуте в конце матча, забив гол с пенальти, «клеверные» перевели игру в дополнительное время. После серии пенальти футбольный клуб из Афин одержал победу и вышел в финальную стадию квалификации.

«Брага» в 1/2 квалификации Лиги чемпионов с общим счётом 7:1 по сумме двух встреч взяла верх над сербской командой «Бачка-Топола». 23 августа в первой финальной игре квалификации «Воины Минью» принимали дома «Панатинаикос». Первая половина встречи прошла без голов. Во втором тайме «оружейники» забили пару голов. На пятой добавленной минуте в конце матча аргентинский полузащитник «зелёных» Даниэль Манчини отметился забитым голом. У греческой команды впереди домашняя игра и шансы на выход в групповой этап всё ещё остаются.

Информация для ставок

Две победы одержали «клеверные» в пяти последних матчах

За такой же период в четырёх футбольных поединках «оружейники» обыграли своих соперников

Пять крайних матчей с участием «Браги» завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру.

Прогноз

«Зелёные» из Афин смогли выбить «Марсель». Следует учитывать данный факт при прогнозировании исхода будущей игры. В ответной встрече на своём поле с «оружейниками» греческая команда одержит победу. Коэффициент 2.45 предлагается букмекерской конторой Лига Ставок на победу «Панатинаикоса» в основное время.