«Тоттенхэм» — «Айнтрахт». Прогноз на матч Лиги чемпионов (12.10.2022)

1665495278

вчера, 16:34

Ставки букмекеров

«Тоттенхэм» считается фаворитом этого матча. Ставки в пользу победы хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.55. Заключить пари на ничью можно по котировке 4.60, а победа «Айнтрахта» в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по цене 6.35.

Аналитики букмекера также считают, что в Лондоне команды проведут результативный поединок. Пари на ТБ (2,5) гола играются по коэффициенту 1.66, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Тоттенхэм» заработал четыре очка, заняв промежуточное второе место в группе. После домашней победы над «Марселем» клуб из Лондона уступил в гостях «Спортингу» (0:2), а затем разделил очки с предстоящим соперником во Франкфурте (0:0).

«Айнтрахт» показал аналогичную успешность. Проиграв на домашней арене «Спортингу» (0:3), представитель Бундеслиги победил на выезде «Марсель» (1:0), расположившись на третьем месте рейтинга с условным отставанием от «Тоттенхэма».

Информация для ставок

«Тоттенхэм» выиграл все 5 домашних матчей в этом сезоне

«Айнтрахт» не забивал голы в 2 последних матчах всех турниров

«Тоттенхэм» забивал минимум два гола в 4 из 5 домашних матчей

Прогноз

«Тоттенхэм» оправданный фаворит матча – хозяева ударно проводят матчи на своем поле, а также превосходят «Айнтрахт» в классе. Рекомендуем поставить на победу «Тоттенхэма» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.