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«Тоттенхэм» — «Айнтрахт». Прогноз на матч Лиги чемпионов (12.10.2022)

вчера, 16:34
Тоттенхэм

Ставки букмекеров

«Тоттенхэм» считается фаворитом этого матча. Ставки в пользу победы хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.55. Заключить пари на ничью можно по котировке 4.60, а победа «Айнтрахта» в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по цене 6.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.524.426.79
Мелбет 1.51 4.74 7.00
1XBET 1.51 4.74 7.00

Аналитики букмекера также считают, что в Лондоне команды проведут результативный поединок. Пари на ТБ(2,5) гола играются по коэффициенту 1.66, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Тоттенхэм» заработал четыре очка, заняв промежуточное второе место в группе. После домашней победы над «Марселем» клуб из Лондона уступил в гостях «Спортингу» (0:2), а затем разделил очки с предстоящим соперником во Франкфурте (0:0).

«Айнтрахт» показал аналогичную успешность. Проиграв на домашней арене «Спортингу» (0:3), представитель Бундеслиги победил на выезде «Марсель» (1:0), расположившись на третьем месте рейтинга с условным отставанием от «Тоттенхэма».

Информация для ставок

  • «Тоттенхэм» выиграл все 5 домашних матчей в этом сезоне
  • «Айнтрахт» не забивал голы в 2 последних матчах всех турниров
  • «Тоттенхэм» забивал минимум два гола в 4 из 5 домашних матчей

Прогноз

«Тоттенхэм» оправданный фаворит матча – хозяева ударно проводят матчи на своем поле, а также превосходят «Айнтрахт» в классе. Рекомендуем поставить на победу «Тоттенхэма» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.68 1.30 2.29 1.68 1.78 2.12
Мелбет 2.21 1.78
1XBET 2.21 1.78
Все комментарии
Vladimir Polovenko
Vladimir Polovenko
сегодня в 13:47
П1 и тотал меньше 2,5
Gahi
Gahi
вчера в 22:54
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этом матче.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:37
Победа хозяев и оз !
Гость
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