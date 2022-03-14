«Ювентус» — «Вильярреал». Прогноз на матч Лиги чемпионов (16.03.2022)

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вчера, 20:10

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров абсолютного преимущества не имеет ни одна из команд. Поставить на победу «Ювентус» можно по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Фонбет. В случае успеха гостей зайдет коэффициент 4.18. Ничью предлагают по коэффициенту 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают 2.1 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.72. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

Туринский «Ювентус» побывав в Испании, расписал с нынешним соперником ничью (1:1). После этого команда сыграла несколько поединков национальных турниров, где добывала исключительно победы над «Фиорентиной» и «Специей» дважды по (1:0), а также над «Сампдорией» (3:1).

«Вильярреал» также принял участие в играх своего чемпионата и в последних турах сначала проиграл на выезде «Осасуне» (0:1), а затем переиграл дома «Сельту» (1:0). Команда после 28 туров находится на седьмом месте в таблице и отстает от ближайшего соперника «Реала Сосьедад» всего на два очка.

Информация для ставок

«Ювентус» выиграл четыре матчах подряд

«Вильярреал» проиграл один раз в последних восьми поединках

Забивная серия «Ювентус» насчитывает девять игр

Три из четырех последних встречи с участием «Вильярреала» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этом поединке мы вряд ли сможем рассчитывать на открытый футбол с опасными атаками у обеих ворот. Коллективы сосредоточатся на обороне своих ворот, поэтому большого количества голов ждать не стоит. Предлагаем поставить на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.72.