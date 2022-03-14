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«Ювентус» — «Вильярреал». Прогноз на матч Лиги чемпионов (16.03.2022)

вчера, 20:10
Ювентус - Вильярреал

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров абсолютного преимущества не имеет ни одна из команд. Поставить на победу «Ювентус» можно по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Фонбет. В случае успеха гостей зайдет коэффициент 4.18. Ничью предлагают по коэффициенту 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.013.414.20
Фонбет 1.95 3.40 4.10
Мелбет 2.04 3.52 4.12
1XBET 2.04 3.52 4.12
BetBoom 2.00 3.39 4.19

Также в линии букмекеры предлагают 2.1 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.72. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

Туринский «Ювентус» побывав в Испании, расписал с нынешним соперником ничью (1:1). После этого команда сыграла несколько поединков национальных турниров, где добывала исключительно победы над «Фиорентиной» и «Специей» дважды по (1:0), а также над «Сампдорией» (3:1).

«Вильярреал» также принял участие в играх своего чемпионата и в последних турах сначала проиграл на выезде «Осасуне» (0:1), а затем переиграл дома «Сельту» (1:0). Команда после 28 туров находится на седьмом месте в таблице и отстает от ближайшего соперника «Реала Сосьедад» всего на два очка.

Информация для ставок

  • «Ювентус» выиграл четыре матчах подряд
  • «Вильярреал» проиграл один раз в последних восьми поединках
  • Забивная серия «Ювентус» насчитывает девять игр
  • Три из четырех последних встречи с участием «Вильярреала» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этом поединке мы вряд ли сможем рассчитывать на открытый футбол с опасными атаками у обеих ворот. Коллективы сосредоточатся на обороне своих ворот, поэтому большого количества голов ждать не стоит. Предлагаем поставить на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.72.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.77 2.05
Мелбет 1.81 2.16
1XBET 1.81 2.16
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:51
Победа команды "Ювентус" в этом матче. Удачи
izrafel
izrafel
вчера в 20:13
Отменили в идущем еврокубковом сезоне правило выездного гола, так что участникам этого матча придется начинать все сначала, и торопиться им абсолютно некуда. Считаю, что за счет элементарного стажа и более квалифицированных исполнителей Ювентус сумеет тут зацепить хотя бы ничейку, по совокупности с засушливым сценарием и соответственно проходом ставочного варианта на 1Х + тотал меньше 3.5 за нормальный коэффициент!
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