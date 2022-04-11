«Аталанта» — «Лейпциг». Прогноз на матч Лиги Европы (14.04.2022)

Ставки букмекеров
Аналитики букмекерской конторы Фонбет не видят фаворита в этой встрече. Ставки на победу «Аталанты» можно сыграть по коэффициенту 2.60, а вероятность победы «Лейпцига» оценивается чуточку ниже – 2.65. При этом поставить на ничью можно по котировке 3.50.
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Также эксперты склоняются к тому, что команды проведут результативный матч в Италии. Ставки на ТБ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.75, ТМ(2,5) – 2.15.
Форма команд
Неделю назад в Германии команды обменялись голами и не определили, кто из них сильней. Счет открыл представитель Италии, в чьем составе отметился Луис Муриэль, а «Лейпциг» избежал поражения благодаря автоголу после нереализованного пенальти.
При этом соперники по-разному провели последние матчи национальных чемпионатов. Так «Лейпциг» в дежурном туре Бундеслиги сокрушил дома «Хоффенхайм» (3:0), а «Аталанта» не смогла набрать очки в гостевой игре Серии A против «Сассуоло» (1:2).
Информация для ставок
- Ставка ТБ(2,5) прошла в 4 из последних 5 домашних матчей «Аталанты»
- «Лейпциг» выиграл и сыграл на ТБ(2,5) в 3 предыдущих гостевых поединках всех турниров
- У «Лейпцига» нет поражений на протяжении 14 поединков в рамках всех соревнований
Прогноз
Результат первого матча оставил команда равные шансы на проход в полуфинал Лиги Европы, которые «Аталанта» и «Лейпциг» попытаются реализовать в атаке. Предлагаем ставку на ТБ(2,5) по коэффициенту 1.75 в БК Фонбет.