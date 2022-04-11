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«Аталанта» — «Лейпциг». Прогноз на матч Лиги Европы (14.04.2022)

11 апреля 2022, 15:32
РБ Лейпциг

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет не видят фаворита в этой встрече. Ставки на победу «Аталанты» можно сыграть по коэффициенту 2.60, а вероятность победы «Лейпцига» оценивается чуточку ниже – 2.65. При этом поставить на ничью можно по котировке 3.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.693.592.64
Фонбет 2.65 3.55 2.55
Мелбет 2.70 3.64 2.69
1XBET 2.70 3.64 2.69
BetBoom 2.68 3.58 2.62

Также эксперты склоняются к тому, что команды проведут результативный матч в Италии. Ставки на ТБ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.75, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

Неделю назад в Германии команды обменялись голами и не определили, кто из них сильней. Счет открыл представитель Италии, в чьем составе отметился Луис Муриэль, а «Лейпциг» избежал поражения благодаря автоголу после нереализованного пенальти.

При этом соперники по-разному провели последние матчи национальных чемпионатов. Так «Лейпциг» в дежурном туре Бундеслиги сокрушил дома «Хоффенхайм» (3:0), а «Аталанта» не смогла набрать очки в гостевой игре Серии A против «Сассуоло» (1:2).

Информация для ставок

  • Ставка ТБ(2,5) прошла в 4 из последних 5 домашних матчей «Аталанты»
  • «Лейпциг» выиграл и сыграл на ТБ(2,5) в 3 предыдущих гостевых поединках всех турниров
  • У «Лейпцига» нет поражений на протяжении 14 поединков в рамках всех соревнований

Прогноз

Результат первого матча оставил команда равные шансы на проход в полуфинал Лиги Европы, которые «Аталанта» и «Лейпциг» попытаются реализовать в атаке. Предлагаем ставку на ТБ(2,5) по коэффициенту 1.75 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.48 1.33 2.21 1.72 1.71 2.23
Фонбет 2.15 1.70
Мелбет 2.21 1.78
1XBET 2.21 1.78
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