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«Барселона» — «Айнтрахт». Прогноз на матч Лиги Европы (14.04.2022)

вчера, 09:41
Барселона

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры считают команду Хави неоспоримым фаворитом. Вероятность победы «Барселоны» БК Фонбет оценивает в 1.40, ничья идет в линии по коэффициенту 5.00, а победа «Айнтрахта» играется за 7.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.375.198.97
Фонбет 1.35 5.10 8.50
Мелбет 1.39 5.45 8.70
1XBET 1.39 5.45 8.70
BetBoom 1.37 5.18 8.97

Если анализировать линию голов, то здесь очевидное преимущество на стороне результативного исхода. Поставить на ТБ(2,5) можно по коэффициенту 1.61, ТМ(2,5) – 2.45.

Форма команд

«Барселона» обосновалась на втором месте испанского чемпионата, пережив кризис на старте сезоне. Клуб из столицы Каталонии уже вряд ли навяжет борьбу «Реалу» за титул, несмотря на недавнюю победу в Мадриде с крупным счетом (4:0).

Выделим, что за 30 проведенных туров в Ла Лиге «Барса» одержала 17 побед, девять раз сыграла вничью и допустила четыре поражения. А в минувшем туре первенства «сине-гранатовые» приложили много усилий, чтобы обыграть в гостях аутсайдера «Леванте» (3:2).

«Айнтрахт» неважно выглядит в текущем розыгрыше Бундеслиги. На данный момент клуб из Франкфурта подает сигналы с девятого места с такими цифрами: 10 побед, девять ничьих и 10 проигрышей. При этом «орлы» не побеждали в чемпионате Германии с середины марта, а в минувшем туре команда уступила на домашней арене «Фрайбургу» (1:2).

В минувший четверг команды сошлись во Франкфурте. «Айнтрахт» первым открыл счет в дебюте второго тайма, но «Барселона» ушла от поражения, отыгравшись на 66-й минуте (1:1).

Информация для ставок

  • «Барселона» не допускала пропущенных голов в 4 прошлых матчах на домашней арене
  • «Айнтрахт» не проигрывал в 8 из прошлых 10 гостевых матчей всех турниров
  • Ставка ТМ(4,5) принесла выигрыш в 5 последних матчах «Барселоны» на стадионе «Камп Ноу»

Прогноз

Стоит обратить внимание, на надежную оборону «Барселоны» в домашних матчах. Учитывая это, рекомендуем комбинированную ставку на победу хозяев и ТМ(4,5) гола по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.36 1.24 2.59 1.55 2.02 1.87
Мелбет 2.49 1.51
1XBET 2.49 1.51
Все комментарии
tz95qvj43gej
tz95qvj43gej
вчера в 10:49
Футбольный клуб «Барселона» одержит победу.
w64xqudg58ve
w64xqudg58ve
вчера в 10:48
Футбольный клуб «Барселона» выиграет матч.
Gahi
Gahi
вчера в 10:29
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 09:43
Играем от победы фаворита здесь. У Хави гораздо мощнее линия атаки (Обамеянг, Же Йонг, Ферран Торрес), как и глубина состава в целом, тогда как у гостей проблемы с линией защиты из за Туты, им не хватает свежести, чтобы играть успешно на дистанции, да и под давлением Камп Ноу Айнтрахт может легко рассыпаться. На руку хозяевам и то, что гости не закрываются, это не их игровой стиль, так что доступ к чужим воротам у сине-гранатовых будет упрощен. Победа хозяев на опыте, классе, превосходстве в индивидуальном плане здесь просматривается отчётливо.
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