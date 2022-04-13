«Барселона» — «Айнтрахт». Прогноз на матч Лиги Европы (14.04.2022)

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вчера, 09:41

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры считают команду Хави неоспоримым фаворитом. Вероятность победы «Барселоны» БК Фонбет оценивает в 1.40, ничья идет в линии по коэффициенту 5.00, а победа «Айнтрахта» играется за 7.50.

Если анализировать линию голов, то здесь очевидное преимущество на стороне результативного исхода. Поставить на ТБ (2,5) можно по коэффициенту 1.61, ТМ(2,5) – 2.45.

Форма команд

«Барселона» обосновалась на втором месте испанского чемпионата, пережив кризис на старте сезоне. Клуб из столицы Каталонии уже вряд ли навяжет борьбу «Реалу» за титул, несмотря на недавнюю победу в Мадриде с крупным счетом (4:0).

Выделим, что за 30 проведенных туров в Ла Лиге «Барса» одержала 17 побед, девять раз сыграла вничью и допустила четыре поражения. А в минувшем туре первенства «сине-гранатовые» приложили много усилий, чтобы обыграть в гостях аутсайдера «Леванте» (3:2).

«Айнтрахт» неважно выглядит в текущем розыгрыше Бундеслиги. На данный момент клуб из Франкфурта подает сигналы с девятого места с такими цифрами: 10 побед, девять ничьих и 10 проигрышей. При этом «орлы» не побеждали в чемпионате Германии с середины марта, а в минувшем туре команда уступила на домашней арене «Фрайбургу» (1:2).

В минувший четверг команды сошлись во Франкфурте. «Айнтрахт» первым открыл счет в дебюте второго тайма, но «Барселона» ушла от поражения, отыгравшись на 66-й минуте (1:1).

Информация для ставок

«Барселона» не допускала пропущенных голов в 4 прошлых матчах на домашней арене

«Айнтрахт» не проигрывал в 8 из прошлых 10 гостевых матчей всех турниров

Ставка ТМ(4,5) принесла выигрыш в 5 последних матчах «Барселоны» на стадионе «Камп Ноу»

Прогноз

Стоит обратить внимание, на надежную оборону «Барселоны» в домашних матчах. Учитывая это, рекомендуем комбинированную ставку на победу хозяев и ТМ(4,5) гола по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.