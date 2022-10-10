«Буде-Глимт» — «Арсенал». Прогноз на матч Лиги Европы (13.10.2022)

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вчера, 21:01

Ставки букмекеров

«Арсенал» играет в гостях, и является фаворитом встречи. Поставить на победу английского клуба с форой (-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. Если в поединке победитель не будет определен, то порадует коэффициент 4.75, а победа хозяев залетит по коэффициенту 7.

Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.6 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.45. Обмен голами в этой игре стоит 1.7.

Форма команд

«Буде-Глимт» после поражения нынешнему сопернику в первом поединке со счетом (0:3), в рамках национального чемпионата на своем поле принял «Сандефьорд» и разгромил его (4:1). Победа позволила сохранить второе место, но основная борьба за серебро еще впереди, так как у двух соперников ниже на один балл меньше.

«Арсенал» на выходных также провел матч своего чемпионата и в присутствии родных болельщиков обыграл «Ливерпуль» (3:2). Набранных 24 пунктов за девять сыгранных туров хватает на данный момент сезона для удержания второй строчки в АПЛ . В Лиге Европы «канониры» также идут на первом месте, имея в активе шесть очков и одну игру в запасе.

Информация для ставок

«Буде-Глимт» одержал три победы в последних пяти поединках

Победная серия «Арсенала» насчитывает пять матчей

Семь из восьми последних встреч «Буде-Глимта» закончились результатом «обе забьют»

Десять последних игр с участием «Арсенала» завершились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

«Арсенал» с первых минут пойдет в атаку и будет стараться забивать. Верим в успех гостевого коллектива и предлагаем сделать ставку на победу «канониров» с форой (-1) по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.