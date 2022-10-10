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«Буде-Глимт» — «Арсенал». Прогноз на матч Лиги Европы (13.10.2022)

вчера, 21:01
Буде-Глимт

Ставки букмекеров

«Арсенал» играет в гостях, и является фаворитом встречи. Поставить на победу английского клуба с форой (-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. Если в поединке победитель не будет определен, то порадует коэффициент 4.75, а победа хозяев залетит по коэффициенту 7.

Лига Европы 2022/2023
Будё-Глимт
Арсенал
ПроигрышВыигрышНичья
- : -
13 октября 2022, 19:45
четверг
ВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle6.984.881.45
Лига Ставок 6.40 4.80 1.48
Мелбет 7.80 5.00 1.45
1XBET 7.80 5.00 1.45

Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.6 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.45. Обмен голами в этой игре стоит 1.7.

Форма команд

«Буде-Глимт» после поражения нынешнему сопернику в первом поединке со счетом (0:3), в рамках национального чемпионата на своем поле принял «Сандефьорд» и разгромил его (4:1). Победа позволила сохранить второе место, но основная борьба за серебро еще впереди, так как у двух соперников ниже на один балл меньше.

«Арсенал» на выходных также провел матч своего чемпионата и в присутствии родных болельщиков обыграл «Ливерпуль» (3:2). Набранных 24 пунктов за девять сыгранных туров хватает на данный момент сезона для удержания второй строчки в АПЛ. В Лиге Европы «канониры» также идут на первом месте, имея в активе шесть очков и одну игру в запасе.

Информация для ставок

  • «Буде-Глимт» одержал три победы в последних пяти поединках
  • Победная серия «Арсенала» насчитывает пять матчей
  • Семь из восьми последних встреч «Буде-Глимта» закончились результатом «обе забьют»
  • Десять последних игр с участием «Арсенала» завершились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

«Арсенал» с первых минут пойдет в атаку и будет стараться забивать. Верим в успех гостевого коллектива и предлагаем сделать ставку на победу «канониров» с форой (-1) по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.10 1.25 2.48 1.57 1.96 1.91
Лига Ставок 2.34 1.58 1.85 1.93
Мелбет 2.52 1.62
1XBET 2.52 1.62
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:10
Победа команды гостей с Европейским гандикапом (1:0) в этом матче.
Гость
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