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«Цюрих» — «Будё-Глимт». Прогноз на матч Лиги Европы (27.10.2022)

вчера, 16:01
Буде-Глимт

Ставки букмекеров

В этом противостоянии фаворитом считаются гости. Поставить на победу «Буде-Глимт» можно по коэффициенту 2.03, ничья оценивается экспертами в 4.00, а победа «Цюриха» доступна по котировке 3.64.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.573.971.99
Лига Ставок 3.45 3.75 2.06
Мелбет 3.62 4.04 2.03
1XBET 3.62 4.04 2.03

Проанализируем линию голов от букмекерской конторы Лига Ставок. Здесь очевидный перекос в пользу результативной встречи. Ставки на ТБ(2,5) гола принимаются по котировке 1.57, ТМ(2,5) – 2.37.

Форма команд

«Цюрих» проиграл все четыре матча групповой стадии Лиги Европы с общим счетом 3:14, став главным аутсайдером квартета. В двух последних матчах турнира команда дважды уступила ПСВ – 1:5 и 0:5.

Также «Цюрих» безуспешно проводит сезон в швейцарской Суперлиге, где команда тоже находится на последнем месте турнирной таблицы.

«Буде-Глимт» опустился на третье место группы, потерпев два поражения от «Арсенала». После гостевого проигрыша в Лондоне (0:3) команда уступила более именитому сопернику на домашней арене (0:1). Выделим, что в чемпионате Норвегии футболисты «Буде-Глимт» выиграли четыре матча подряд, поднявшись в рейтинге на второе место.

Информация для ставок

  • «Цюрих» проиграл в 5 из прошлых 7 матчей на своем поле
  • «Буде-Глимт» выиграл в 2 из предыдущих 3 гостевых встреч
  • «Цюрих» забил один гол в 3 последних матчах на своем поле

Прогноз

Мы считаем, что футболисты «Буде-Глимт» должны пользоваться кризисом «Цюриха», чтобы продолжить борьбу за проход в плей-офф Лиги Европы. Предлагаем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.52 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.15 1.25 2.48 1.57 1.93 1.93
Лига Ставок 2.35 1.58 1.87 1.90
Мелбет 2.46 1.64
1XBET 2.46 1.64
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:05
Победа гостей или ничья !
Гость
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