«Цюрих» — «Будё-Глимт». Прогноз на матч Лиги Европы (27.10.2022)

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вчера, 16:01

Ставки букмекеров

В этом противостоянии фаворитом считаются гости. Поставить на победу «Буде-Глимт» можно по коэффициенту 2.03, ничья оценивается экспертами в 4.00, а победа «Цюриха» доступна по котировке 3.64.

Проанализируем линию голов от букмекерской конторы Лига Ставок. Здесь очевидный перекос в пользу результативной встречи. Ставки на ТБ (2,5) гола принимаются по котировке 1.57, ТМ(2,5) – 2.37.

Форма команд

«Цюрих» проиграл все четыре матча групповой стадии Лиги Европы с общим счетом 3:14, став главным аутсайдером квартета. В двух последних матчах турнира команда дважды уступила ПСВ – 1:5 и 0:5.

Также «Цюрих» безуспешно проводит сезон в швейцарской Суперлиге, где команда тоже находится на последнем месте турнирной таблицы.

«Буде-Глимт» опустился на третье место группы, потерпев два поражения от «Арсенала». После гостевого проигрыша в Лондоне (0:3) команда уступила более именитому сопернику на домашней арене (0:1). Выделим, что в чемпионате Норвегии футболисты «Буде-Глимт» выиграли четыре матча подряд, поднявшись в рейтинге на второе место.

Информация для ставок

«Цюрих» проиграл в 5 из прошлых 7 матчей на своем поле

«Буде-Глимт» выиграл в 2 из предыдущих 3 гостевых встреч

«Цюрих» забил один гол в 3 последних матчах на своем поле

Прогноз

Мы считаем, что футболисты «Буде-Глимт» должны пользоваться кризисом «Цюриха», чтобы продолжить борьбу за проход в плей-офф Лиги Европы. Предлагаем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.52 в БК Лига Ставок.