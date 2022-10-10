«Динамо» (Киев) – «Ренн». Прогноз на матч Лиги Европы (13.10.2022)

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вчера, 20:40

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в БК Лига Ставок по коэффициенту 4.35, а в случае победы гостей залетит приятный коэффициент 1.62. На ничейный результат дается коэффициент 3.7.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают интересный коэффициент 1.89. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.91. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

Киевское «Динамо» в минувшем туре ЛЕ на последних минутах упустило ничейный результат и позволило французской команде победить со счетом (1:2). После неудачи киевляне провели встречу в рамках родного чемпионата и без проблем переиграли винниковский «Рух» (3:0).

«Ренн» также обыграл своего соперника «Нант» в национальном первенстве со счетом (3:0). Команда тем самым продлевает свою серию без поражений, которая длится с конца августа. Команда после трех туров в Лиге Европы занимает второе место в таблице и уступает лидеру лишь по дополнительным показателям.

Информация для ставок

«Динамо» потерпело семь поражений в последних десяти встречах

Беспроигрышная серия «Ренна» насчитывает девять матчей

Все три минувших очных поединка завершились результатом «обе забьют»

Шесть из семи последних игр «Ренна» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Обеим командам в этой битве придется очень непросто. «Ренн» будет контролировать ход поединка, но не факт, что сможет легко победить. Предлагаем поверить в обмен голами и загрузить на «обе забьют» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.