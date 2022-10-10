«Динамо» (Киев) – «Ренн». Прогноз на матч Лиги Европы (13.10.2022)

Ставки букмекеров
Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в БК Лига Ставок по коэффициенту 4.35, а в случае победы гостей залетит приятный коэффициент 1.62. На ничейный результат дается коэффициент 3.7.
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13 октября 2022, 19:45
четверг
За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают интересный коэффициент 1.89. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.91. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.9.
Форма команд
Киевское «Динамо» в минувшем туре ЛЕ на последних минутах упустило ничейный результат и позволило французской команде победить со счетом (1:2). После неудачи киевляне провели встречу в рамках родного чемпионата и без проблем переиграли винниковский «Рух» (3:0).
«Ренн» также обыграл своего соперника «Нант» в национальном первенстве со счетом (3:0). Команда тем самым продлевает свою серию без поражений, которая длится с конца августа. Команда после трех туров в Лиге Европы занимает второе место в таблице и уступает лидеру лишь по дополнительным показателям.
Информация для ставок
- «Динамо» потерпело семь поражений в последних десяти встречах
- Беспроигрышная серия «Ренна» насчитывает девять матчей
- Все три минувших очных поединка завершились результатом «обе забьют»
- Шесть из семи последних игр «Ренна» закончились результатом ТБ 2.5
Прогноз
Обеим командам в этой битве придется очень непросто. «Ренн» будет контролировать ход поединка, но не факт, что сможет легко победить. Предлагаем поверить в обмен голами и загрузить на «обе забьют» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.