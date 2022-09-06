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«Мальме» — «Брага». Прогноз на матч Лиги Европы (08.09.2022)

сегодня, 14:28
Мальме

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что с фаворитом встречи букмекеры определиться так и не смогли. «Мальме» играет в дома, и поставить на его победу можно по интересному коэффициенту 3.25. Победа португальского клуба оценивается по коэффициенту 2.2, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.45

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.373.522.21
Лига Ставок 3.20 3.50 2.26
Мелбет 3.40 3.62 2.24
1XBET 3.40 3.62 2.24

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 2. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.8. Поставить на обмен голами можно также по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Мальме» неожиданно проиграл «Эльфсборгу» в минувшем туре чемпионата «Швеции» со счетом (2:3). Неудовлетворительный результат не позволил команде подняться вверх по турнирной таблице и после 21 игры занимает лишь седьмое место с 34 очками в активе.

«Брага» свой чемпионат начала очень уверенно, набрав 13 очков в стартовых пяти поединках. Такие результаты позволяют находиться на втором месте в таблице и лишь минимально отставать от лидирующей «Бенфики». В минувших турах клуб нанес поражения (6:0) и (1:0) «Ароке» и «Виктории Гимараеш» соответственно.

Информация для ставок

  • «Малмье» выиграл дома восемь из десяти последних поединков
  • Беспроигрышная серия «Браги» насчитывает шесть матчей (пять побед и ничья)
  • Семь из десяти последних встреч «Мальме» завершились результатом ТБ 2.5
  • «Брага» сохранила свои ворота в неприкосновенности в последних четырех играх

Прогноз

Матч ожидается очень напряженным и наполненным яркими событиями. Обоим коллективам есть за что бороться, поэтому большого количества голов здесь быть не должно. Предлагаем поставить на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.75 1.48 1.92 1.95 1.49 2.72
Лига Ставок 2.60 1.47 1.83 1.95 1.46 2.65
Мелбет 1.93 2.01
1XBET 1.93 2.01
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 16:13
Думаю, что Брага не проиграет
Гость
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