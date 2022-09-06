«Мальме» — «Брага». Прогноз на матч Лиги Европы (08.09.2022)

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сегодня, 14:28

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что с фаворитом встречи букмекеры определиться так и не смогли. «Мальме» играет в дома, и поставить на его победу можно по интересному коэффициенту 3.25. Победа португальского клуба оценивается по коэффициенту 2.2, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.45

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 2. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.8. Поставить на обмен голами можно также по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Мальме» неожиданно проиграл «Эльфсборгу» в минувшем туре чемпионата «Швеции» со счетом (2:3). Неудовлетворительный результат не позволил команде подняться вверх по турнирной таблице и после 21 игры занимает лишь седьмое место с 34 очками в активе.

«Брага» свой чемпионат начала очень уверенно, набрав 13 очков в стартовых пяти поединках. Такие результаты позволяют находиться на втором месте в таблице и лишь минимально отставать от лидирующей «Бенфики». В минувших турах клуб нанес поражения (6:0) и (1:0) «Ароке» и «Виктории Гимараеш» соответственно.

Информация для ставок

«Малмье» выиграл дома восемь из десяти последних поединков

Беспроигрышная серия «Браги» насчитывает шесть матчей (пять побед и ничья)

Семь из десяти последних встреч «Мальме» завершились результатом ТБ 2.5

2.5 «Брага» сохранила свои ворота в неприкосновенности в последних четырех играх

Прогноз

Матч ожидается очень напряженным и наполненным яркими событиями. Обоим коллективам есть за что бороться, поэтому большого количества голов здесь быть не должно. Предлагаем поставить на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.