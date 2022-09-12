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«Мидтьюлланд» — «Лацио». Прогноз на матч Лиги Европы (15.09.2022)

вчера, 15:03
Мидтьюлланд

Ставки букмекеров

Явного фаворита в данной встрече нет, букмекеры отдают лишь небольшое преимущество гостям. В линии БК Лига Ставок дается коэффициент 1.95 на победу «Лацио». Если же загрузить на «Мидтьюлланд», то игроков порадует коэффициент 3.76. Ничью в этом матче можно выбрать по коэффициенту 3.7.

Лига Европы 2022/2023
Мидтьюлланд
Лацио
Проигрыш
- : -
15 сентября 2022, 19:45
четверг
Выигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.773.821.93
Лига Ставок 3.75 3.70 1.99
Мелбет 3.90 3.88 1.99
1XBET 3.90 3.88 1.99

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2.5, в тоже время тотал меньше 2.5 мячей котируется по коэффициенту 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Мидтьюлланд» в прошлый четверг побывал в Австрии, где в рамках первого тура ЛЕ сразился со «Штурмом». Игра с первых минут давалась очень тяжело, в итоге на табло по итогам 90 минут было зафиксировано минимальное поражение (0:1). Несколько дней спустя коллектив сразился в чемпионате Дании с «Норшелландом» и расписал ничью (1:1).

«Лацио» устроил голевую перестрелку в стартовом матче ЛЕ с нидерландским «Фейеноордом». Команды были активны у ворот друг друга, и завершилась игра в пользу римлян со счетом (4:2). В Серии А на выходных «орлы» на своем поле принимали «Верону» и уверенно положили в свою копилку очередные три очка, победа (2:0).

Информация для ставок

  • «Мидтьюлланд» сумел выиграть лишь раз в последних девяти матчах
  • У «Лацио» всего два поражения в последних 16 поединках
  • Пять минувших встреч «Мидтьюлланда» закончились результатом ТМ 2.5
  • Четыре из пяти последних игр с участием «Лацио» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Несмотря на преимущество 2лацио» во всех компонентах, смеем предположить, что игра будет происходить в равном ключе и команды смогут обменяться голами. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.23 1.35 2.10 1.75 1.65 2.27
Лига Ставок 2.02 1.77 1.60 2.29
Мелбет 2.11 1.85
1XBET 2.11 1.85
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:09
Лацио не проиграет этот матч
Гость
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