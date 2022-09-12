«Мидтьюлланд» — «Лацио». Прогноз на матч Лиги Европы (15.09.2022)

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вчера, 15:03

Ставки букмекеров

Явного фаворита в данной встрече нет, букмекеры отдают лишь небольшое преимущество гостям. В линии БК Лига Ставок дается коэффициент 1.95 на победу «Лацио». Если же загрузить на «Мидтьюлланд», то игроков порадует коэффициент 3.76. Ничью в этом матче можно выбрать по коэффициенту 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2.5, в тоже время тотал меньше 2.5 мячей котируется по коэффициенту 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Мидтьюлланд» в прошлый четверг побывал в Австрии, где в рамках первого тура ЛЕ сразился со «Штурмом». Игра с первых минут давалась очень тяжело, в итоге на табло по итогам 90 минут было зафиксировано минимальное поражение (0:1). Несколько дней спустя коллектив сразился в чемпионате Дании с «Норшелландом» и расписал ничью (1:1).

«Лацио» устроил голевую перестрелку в стартовом матче ЛЕ с нидерландским «Фейеноордом». Команды были активны у ворот друг друга, и завершилась игра в пользу римлян со счетом (4:2). В Серии А на выходных «орлы» на своем поле принимали «Верону» и уверенно положили в свою копилку очередные три очка, победа (2:0).

Информация для ставок

«Мидтьюлланд» сумел выиграть лишь раз в последних девяти матчах

У «Лацио» всего два поражения в последних 16 поединках

Пять минувших встреч «Мидтьюлланда» закончились результатом ТМ 2.5

Четыре из пяти последних игр с участием «Лацио» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Несмотря на преимущество 2лацио» во всех компонентах, смеем предположить, что игра будет происходить в равном ключе и команды смогут обменяться голами. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.