«Монако» – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги Европы (15.09.2022)

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вчера, 21:16

Ставки букмекеров

В этой игре фаворитом считается французский коллектив, на победу которого с форой (-1) линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.65. На венгров можно загрузить по коэффициенту 7.75, а поверить в ничейный результат предлагают по коэффициенту 4.92.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.17. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Монако» порадовал своих болельщиков победой над сербской «Црвеной Звездой» в первом туре ЛЕ (1:0), а далее закрепил успех и в национальной лиге, где со счетом (2:1) был обыгран неуступчивый «Лион». После семи туров команда имеет в активе 11 очков и занимает седьмое место в таблице.

«Ференцварош» неделю назад разобрался на своем поле с чемпионом Турции «Трабзонсопром» (3:2), а три дня спустя команда уже принимала в гости «Кишварду». Дать отпор гранду и завоевать очки у скромного коллектива не получилось, «фради» оказались сильнее (3:0).

Информация для ставок

Победная серия «Монако» насчитывает три встречи

«Ференцварош» выиграл пять матчей подряд

В 11 из 13 последних поединков с участием «Монако» был зафиксирован результат «обе забьют»

Четыре из пяти последних игр «Ференцвароша» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

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