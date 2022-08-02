«Олимпиакос» — «Слован» (Братислава). Прогноз на матч Лиги Европы (04.08.2022)

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сегодня, 14:47

Ставки букмекеров

Коэффициенты на данный поединок выглядят следующим образом: взять победу хозяев с форой (-1) можно за 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок, в случае победы «Слована» зайдет приятный коэффициент 7.1, а ничью можно выбрать по коэффициенту 4.65.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Олимпиакос» сотворил главную сенсацию минувшего раунда квалификации Лиги чемпионов, уступив на своем поле «Маккаби» из Хайфы со счетом (0:4). Такое поражение, конечно ж, не позволило продолжить борьбу за групповой этап самого престижного турнира, и теперь греки будут пытаться исправляться в соревновании рангом ниже.

«Слован» также неудачно выступил во втором квалификационном раунде ЛЧ . Коллектив сражался с венгерским «Ференцварошем» и после выездной победы (2:1) был дома неожиданно разгромлен со счетом (1:4). Также команда успела сыграть матч местного чемпионата, где безх проблем обыграла «Михайловце» (4:2)

Информация для ставок

«Олимпиакос» выиграл один из восьми последних поединков

У «Слована» три победы в последних четырех матчах

Три из четырех минувших очных поединков завершились победой «Олимпиакоса»

Четыре из пяти последних игр «Слована» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз