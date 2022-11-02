«Ренн» — АЕК. Прогноз на матч Лиги Европы (13.11.2022)

1667386971

вчера, 14:02

Ставки букмекеров

Явное преимущество в этом противостоянии букмекеры отдают французскому клубу. Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, то можно увидеть коэффициент 1.56 на победу «Ренна» с форой (-1.5) и аж 14.5 на успех АЕКа. Загрузить на ничейный результат можно по коэффициенту 7.4.

Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.65 ( ТБ 3). Поставить на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 2.19. Обмен голами в этой игре стоит 2.1.

Форма команд

«Ренн» не перестает радовать своих болельщиков победами и в последнем туре Лиги 1 на своем поле без проблем разбил «Монпелье» со счетом (3:0). Чуть ранее команда побывала в Стамбуле в гостях у «Фенербахче» и подарила собравшейся публики незабываемую ничью (3:3). В таблице французы идут на втором месте и уступают туркам лишь по дополнительным показателям.

АЕК также свой последний матч в ЛЕ с «Динамо» завершил голевой ничьей (3:3), чем обеспечил себе участие в плей-офф раунде Лиги конференций. В чемпионате Кипра коллектив был убедителен и разгромил в несколько дней назад «Кармиотиссу» со счетом (4:0).

Информация для ставок

«Ренн» победил семь раз в последних восьми играх

У АЕКа три победы в последних семи встречах

Четыре последних поединка с участием «Ренна» закончились пробитием ТБ 2.5

2.5 Четыре из шести последних матчей АЕКа завершились результатом «обе забьют»

Прогноз