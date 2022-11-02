«Ренн» — АЕК. Прогноз на матч Лиги Европы (13.11.2022)

Ставки букмекеров
Явное преимущество в этом противостоянии букмекеры отдают французскому клубу. Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, то можно увидеть коэффициент 1.56 на победу «Ренна» с форой (-1.5) и аж 14.5 на успех АЕКа. Загрузить на ничейный результат можно по коэффициенту 7.4.
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сегодня, 23:00
Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.65 (ТБ 3). Поставить на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 2.19. Обмен голами в этой игре стоит 2.1.
Форма команд
«Ренн» не перестает радовать своих болельщиков победами и в последнем туре Лиги 1 на своем поле без проблем разбил «Монпелье» со счетом (3:0). Чуть ранее команда побывала в Стамбуле в гостях у «Фенербахче» и подарила собравшейся публики незабываемую ничью (3:3). В таблице французы идут на втором месте и уступают туркам лишь по дополнительным показателям.
АЕК также свой последний матч в ЛЕ с «Динамо» завершил голевой ничьей (3:3), чем обеспечил себе участие в плей-офф раунде Лиги конференций. В чемпионате Кипра коллектив был убедителен и разгромил в несколько дней назад «Кармиотиссу» со счетом (4:0).
Информация для ставок
- «Ренн» победил семь раз в последних восьми играх
- У АЕКа три победы в последних семи встречах
- Четыре последних поединка с участием «Ренна» закончились пробитием ТБ 2.5
- Четыре из шести последних матчей АЕКа завершились результатом «обе забьют»
Прогноз
Нас ожидает очень боевой поединок, где явным преимущество будет на стороне домашнего коллектива. Скучно быть не должно, вполне возможно мы снова увидим много голов. Предлагаем сделать ставку на ТБ 3 по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.