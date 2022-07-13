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«Дила» — КуПС. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (14.07.2022)

13 июля 2022, 11:03
КуПС

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом этого матча эксперты видят домашнюю команду. Поставить на победу «Дилы» букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.42, а победа КуПС идет в линии по котировке 2.80. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3.35.

Лига Конференций 2022/2023
Дила
КуПС
Проигрыш
0 : 0
завершен
14 июля 2022, 20:00
четверг
0 - 2
Первый матч
НичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 2.54 3.19 2.55
1XBET 2.50 3.20 2.61
BetBoom 2.54 3.20 2.75

Проанализировав линию на голы, делаем вывод, что симпатии аналитиков на стороне низового исхода. Вариант ТМ(2,5) доступен по котировке 1.80, ТБ(2,5) – 1.94.

Форма команд

7 июля соперники встретились в Финляндии. На домашнем стадионе КуПС оправдал статус фаворита, победив «Дилу» со счетом 2:0. Так финский клуб заполучил преимущество в борьбе за выход в следующий этап квалификации Лиги конференций УЕФА.

В проходящем сезоне грузинского чемпионата «Дила» провела 20 матчей. В них команда оформила 10 побед и четыре ничьи, что суммарно принесло ей 34 балла и текущее четвертое место в турнирной таблице. Еще в шести встречах лиги команда уступила соперникам.

КуПС смог заработать 33 балла за 14 туров текущего розыгрыша чемпионата Финляндии. С таким результатом команда возглавляет турнирную таблицу Высшей лиги, имея в активе 10 побед и три ничьи, при одном проигрыше в пассиве.

Информация для ставок

  • КуПС не проигрывал в 9 из прошлых 10 матчей всех турниров
  • «Дила «не забивала больше одного гола в 3 из прошлых 4 матчей на своем поле
  • В 15 последних гостевых матчах КуПС допустил только один проигрыш

Прогноз

КуПС заметно превосходит в классе „Дилу“, что подтвердила первая встреча команд в Финляндии. Рекомендуем поставить на Х2 по коэффициенту 1.51 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Gahi
Gahi
13 июля в 18:10
В этом матче скорее всего обе команды забьют.
shlomo
shlomo
13 июля в 11:50
Гости могут и ничейку себе позволить
Гость
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