«Дила» — КуПС. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (14.07.2022)

1657699436

13 июля 2022, 11:03

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом этого матча эксперты видят домашнюю команду. Поставить на победу «Дилы» букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.42, а победа КуПС идет в линии по котировке 2.80. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3.35.

Проанализировав линию на голы, делаем вывод, что симпатии аналитиков на стороне низового исхода. Вариант ТМ(2,5) доступен по котировке 1.80, ТБ (2,5) – 1.94.

Форма команд

7 июля соперники встретились в Финляндии. На домашнем стадионе КуПС оправдал статус фаворита, победив «Дилу» со счетом 2:0. Так финский клуб заполучил преимущество в борьбе за выход в следующий этап квалификации Лиги конференций УЕФА .

В проходящем сезоне грузинского чемпионата «Дила» провела 20 матчей. В них команда оформила 10 побед и четыре ничьи, что суммарно принесло ей 34 балла и текущее четвертое место в турнирной таблице. Еще в шести встречах лиги команда уступила соперникам.

КуПС смог заработать 33 балла за 14 туров текущего розыгрыша чемпионата Финляндии. С таким результатом команда возглавляет турнирную таблицу Высшей лиги, имея в активе 10 побед и три ничьи, при одном проигрыше в пассиве.

Информация для ставок

КуПС не проигрывал в 9 из прошлых 10 матчей всех турниров

«Дила «не забивала больше одного гола в 3 из прошлых 4 матчей на своем поле

В 15 последних гостевых матчах КуПС допустил только один проигрыш

Прогноз

КуПС заметно превосходит в классе „Дилу“, что подтвердила первая встреча команд в Финляндии. Рекомендуем поставить на Х2 по коэффициенту 1.51 в букмекерской конторе Лига Ставок.