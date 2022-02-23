Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболЛига конференций 2021/2022

«Карабах» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги конференций (24.02.2022)

вчера, 18:29
Карабах - Марсель

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры не смогли отдать преимущество одной из команд. Поставить на победу «Марселя» можно по коэффициенту 2 в БК Фонбет. Загрузить на победу хозяев предлагают по коэффициенту 3.6. В случае захода ничьей порадует коэффициент 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.893.351.99
Фонбет 3.65 3.40 2.08

Также букмекеры предлагают в своей линии одинаковые коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 и ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.89, а поверить в исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Карабах» с первых числе февраля не проводил матчей чемпионата Азербайдажана. За это время команда сыграла в кубке страны, где деклассировала на выезде «Кешлю» (6:0), а также побывала во Франции, откуда не смогла привести необходимый для себя результат в рамках плей-офф Лиги конференций, поражение (1:3).

«Марсель» после уверенной победы в первой очной встрече, сыграл на своем поле 25 тур чемпионата Франции. В гости пожаловал «Клермон», который сенсационно нанес поражение грозному клубу со счетом (0:2). После всех сыгранных матчей команда расположилась на втором месте в таблице с отставанием от ПСЖ в семь очков.

Информация для ставок

  • «Карабах» выиграл три из четырех последних матчей
  • У «Марселя»две победы и два поражения в минувших четырех играх
  • Четыре из пяти последних поединков с участием «Карабаха» закончились результатом ТБ 2.5
  • «Марсель» пропускает в семи играх подряд

Прогноз

В данном поединке нас ждет игра двух команд, которые любят атаковать и забивать голы. Результат первой игры является тому подтверждением. Ожидаем большое количество опасных моментов и вполне можем рассчитывать на ТБ 2.5. Сделать ставку на данный исход можно по коэффициенту 1.89 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.75 1.44 1.90 1.90 1.50 2.56
Фонбет 1.90 1.90
Все комментарии
xruufu6arxuu
xruufu6arxuu
вчера в 20:54
Футбольный клуб «Марсель» выиграет матч.
3qxaa6a83tsk
3qxaa6a83tsk
вчера в 19:55
Футбольный клуб «Марсель» одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 