«Карабах» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги конференций (24.02.2022)

Ставки букмекеров
В этой игре букмекеры не смогли отдать преимущество одной из команд. Поставить на победу «Марселя» можно по коэффициенту 2 в БК Фонбет. Загрузить на победу хозяев предлагают по коэффициенту 3.6. В случае захода ничьей порадует коэффициент 3.6.
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Также букмекеры предлагают в своей линии одинаковые коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 и ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.89, а поверить в исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8.
Форма команд
«Карабах» с первых числе февраля не проводил матчей чемпионата Азербайдажана. За это время команда сыграла в кубке страны, где деклассировала на выезде «Кешлю» (6:0), а также побывала во Франции, откуда не смогла привести необходимый для себя результат в рамках плей-офф Лиги конференций, поражение (1:3).
«Марсель» после уверенной победы в первой очной встрече, сыграл на своем поле 25 тур чемпионата Франции. В гости пожаловал «Клермон», который сенсационно нанес поражение грозному клубу со счетом (0:2). После всех сыгранных матчей команда расположилась на втором месте в таблице с отставанием от ПСЖ в семь очков.
Информация для ставок
- «Карабах» выиграл три из четырех последних матчей
- У «Марселя»две победы и два поражения в минувших четырех играх
- Четыре из пяти последних поединков с участием «Карабаха» закончились результатом ТБ 2.5
- «Марсель» пропускает в семи играх подряд
Прогноз
В данном поединке нас ждет игра двух команд, которые любят атаковать и забивать голы. Результат первой игры является тому подтверждением. Ожидаем большое количество опасных моментов и вполне можем рассчитывать на ТБ 2.5. Сделать ставку на данный исход можно по коэффициенту 1.89 в букмекерской конторе Фонбет.