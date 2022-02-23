«Карабах» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги конференций (24.02.2022)

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вчера, 18:29

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры не смогли отдать преимущество одной из команд. Поставить на победу «Марселя» можно по коэффициенту 2 в БК Фонбет. Загрузить на победу хозяев предлагают по коэффициенту 3.6. В случае захода ничьей порадует коэффициент 3.6.

Также букмекеры предлагают в своей линии одинаковые коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 и ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.89, а поверить в исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Карабах» с первых числе февраля не проводил матчей чемпионата Азербайдажана. За это время команда сыграла в кубке страны, где деклассировала на выезде «Кешлю» (6:0), а также побывала во Франции, откуда не смогла привести необходимый для себя результат в рамках плей-офф Лиги конференций, поражение (1:3).

«Марсель» после уверенной победы в первой очной встрече, сыграл на своем поле 25 тур чемпионата Франции. В гости пожаловал «Клермон», который сенсационно нанес поражение грозному клубу со счетом (0:2). После всех сыгранных матчей команда расположилась на втором месте в таблице с отставанием от ПСЖ в семь очков.

Информация для ставок

«Карабах» выиграл три из четырех последних матчей

У «Марселя»две победы и два поражения в минувших четырех играх

Четыре из пяти последних поединков с участием «Карабаха» закончились результатом ТБ 2.5

2.5 «Марсель» пропускает в семи играх подряд

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