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Италия – Германия. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (04.06.2022)

01 июня 2022, 17:42
Италия - Германия

Ставки букмекеров

Италия с минимальной разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.55, ничья в игре котируется по 3.25, а победа Германии по 2.80 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.013.542.42
Мелбет 3.00 3.50 2.52
1XBET 3.00 3.50 2.52
BetBoom 2.96 3.41 2.39

Эксперты затрудняются предположить какого количества голов в игре следует ожидать. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.88, а ТБ (2.5) за 1.93.

Форма команд

Италия в 2021 и 2022 календарных годах сыграла 21 матч. В 15 случаях соперники были обыграны, в четырех расписана «мировая», а в двух команда уступила. В последних пяти играх по две встречи выиграно и сыграно вничью, а одна проиграна. В крайнем поединке верх взят над Турцией (2:3).

Германия в 2021 и 2022 календарных годах провела 18 поединков. 12 встреч завершились с победным счетом, в трех победителя не выявлено, а в трех допущено поражение. В предшествующих пяти играх лишь раз команда не добилась максимального результата, сыграв вничью в крайнем противостоянии с Нидерландами (1:1).

Информация для ставок

  • В 12 из 15 последних матчей Италия забила менее 2.5 голов
  • Германия выиграла в 10 из 15 последних матчей
  • В четырех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что Германия не проиграет с коэффициентом 1.51 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.92 1.44 1.99 1.90 1.55 2.57
Мелбет 2.00 1.94
1XBET 2.00 1.94
BetBoom 2.93 1.41 1.95 1.87 1.55 2.48
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 02:29
Скорее всего тотал больше 2,5 в этом матче.
Птица Феникс
Птица Феникс
01 июня в 17:44
Очень интересно.
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