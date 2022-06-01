Италия – Германия. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (04.06.2022)

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01 июня 2022, 17:42

Ставки букмекеров

Италия с минимальной разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.55, ничья в игре котируется по 3.25, а победа Германии по 2.80 в БК Лига Ставок.

Эксперты затрудняются предположить какого количества голов в игре следует ожидать. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.88, а ТБ (2.5) за 1.93.

Форма команд

Италия в 2021 и 2022 календарных годах сыграла 21 матч. В 15 случаях соперники были обыграны, в четырех расписана «мировая», а в двух команда уступила. В последних пяти играх по две встречи выиграно и сыграно вничью, а одна проиграна. В крайнем поединке верх взят над Турцией (2:3).

Германия в 2021 и 2022 календарных годах провела 18 поединков. 12 встреч завершились с победным счетом, в трех победителя не выявлено, а в трех допущено поражение. В предшествующих пяти играх лишь раз команда не добилась максимального результата, сыграв вничью в крайнем противостоянии с Нидерландами (1:1).

Информация для ставок

В 12 из 15 последних матчей Италия забила менее 2.5 голов

Германия выиграла в 10 из 15 последних матчей

В четырех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что Германия не проиграет с коэффициентом 1.51 в БК Лига Ставок.