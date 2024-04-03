«Лилль» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (05.04.2024)

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сегодня, 15:20

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам нынешней встречи. На победу «Лилля» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.15. Ничейный результат котируется по 3.35, а победа «Марселя» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.45.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 2.03. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Лилль» идет на удовлетворительном для себя четвертом месте, но еще далеко не гарантировал себе место в Лиге чемпионов. Команда набрала 46 баллов, что на три пункта меньше, чем у «Монако» и на те же три пункта больше, чем у преследующей лидеров «Ниццы». В случае победы над не самой стабильной версией «Марселя», хозяева как минимум не дадут себя догнать прямым конкурентам. Два последних матча «Лилля» завершились победой над «Лансом» (2:1) и ничьей с «Брестом» (1:1).

«Марсель» снова проиграл последние три матча и с каждым матчем теряет шансы на зону еврокубков. Коллектив занимает седьмое место с 39 баллами и отстает от «Ланса» на три пункта, поэтому не имеет права на ошибку в ближайших поединках. В случае победы гости гораздо увеличат шансы обойти конкурентов и прервут начавшуюся серию поражений. В последней игре «Марсель» на своем поле проиграл « ПСЖ » (0:2), а ранее уступил с тем же счетом «Ренну» (0:2).

Информация для ставок

«Лилль» не проигрывает уже шесть поединков подряд

«Марсель» проиграл шесть из десяти последних матчей на выезде

11 последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Лилль» выиграл три из шести последних поединков с «Марселем»

Прогноз

«Лилль имеет хорошую статистику против „Марселя“ и в этот раз также имеет отличные шансы достичь успеха. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.