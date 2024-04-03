«Лилль» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (05.04.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам нынешней встречи. На победу «Лилля» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.15. Ничейный результат котируется по 3.35, а победа «Марселя» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.45.
|
- : -
05 апреля 2024, 22:00
пятница
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 2.03. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.
Форма команд
«Лилль» идет на удовлетворительном для себя четвертом месте, но еще далеко не гарантировал себе место в Лиге чемпионов. Команда набрала 46 баллов, что на три пункта меньше, чем у «Монако» и на те же три пункта больше, чем у преследующей лидеров «Ниццы». В случае победы над не самой стабильной версией «Марселя», хозяева как минимум не дадут себя догнать прямым конкурентам. Два последних матча «Лилля» завершились победой над «Лансом» (2:1) и ничьей с «Брестом» (1:1).
«Марсель» снова проиграл последние три матча и с каждым матчем теряет шансы на зону еврокубков. Коллектив занимает седьмое место с 39 баллами и отстает от «Ланса» на три пункта, поэтому не имеет права на ошибку в ближайших поединках. В случае победы гости гораздо увеличат шансы обойти конкурентов и прервут начавшуюся серию поражений. В последней игре «Марсель» на своем поле проиграл «ПСЖ» (0:2), а ранее уступил с тем же счетом «Ренну» (0:2).
Информация для ставок
- «Лилль» не проигрывает уже шесть поединков подряд
- «Марсель» проиграл шесть из десяти последних матчей на выезде
- 11 последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Лилль» выиграл три из шести последних поединков с «Марселем»
Прогноз
«Лилль имеет хорошую статистику против „Марселя“ и в этот раз также имеет отличные шансы достичь успеха. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.