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«Лион» — «Аяччо»: прогноз на матч Кубка Франции (09.02.2021)

сегодня, 10:46

На стадии 1/32 финала Кубка Франции «Лион» на домашней арене сыграет против «Аяччо».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.196.5715.28
Fonbet 1.20 6.50 15.00
Мелбет 1.21 5.85 12.50
Лига ставок 1.25 5.80 13.00
Pin-up 1.22 5.60 16.00

Ставки букмекеров

«Лион» считается очевидным фаворитом в этом матче. Ставки на победу хозяев в основное время поединка букмекерская контора Мелбет принимает по коэффициенту 1.23. Поставить на ничью можно с котировкой 5.90, а победа «Аяччо» отмечена в 12.00.

Согласно линии, которую предложила БК, нас ждет результативный поединок. Поставить на тотал больше 2,5 голов можно по котировке 1.71, меньше – 2.19.

Форма команд

В 2021 году «Лион» провел семь матчей в чемпионате Франции. В этот период «ткачи» допустили только две осечки, когда сыграли вничью с «Ренном» (2:2) и сенсационно уступили дома «Метцу» (0:1).

После этого фиаско команда одержала четыре победы подряд, пропустив в этих матчах только два гола. 6 февраля «Лион» разгромил на домашней арене «Страсбур» (3:0), а до этого с минимальным счетом «Дижон» (1:0).

«Аяччо» уже прошел один тур в Кубке Франции. 19 января команда обыграла в гостях «Шатору» (2:0) и пробилась в 1/32 финала. Во второй по значимости лиге «красно-белые» особыми успехами похвастаться не могут.

В активе «Аяччо» 32 очка, которые располагают клуб на десятом месте в турнирной таблице. Гости предстоящего матча идут на серии из трех матчей без поражений – «Гренобль» (2:1), «Сошо» (2:0) и «Осер» (0:0).

Информация для ставок

• «Лион» победил в четырех из пяти прошлых матчей на своем поле
• «Аяччо» не побеждал в шести из 10 предыдущих гостевых встреч
• В трех прошлых очных встречах команд сыграла ставка на ТБ(2,5)

Прогноз

Отличная форма и отсутствие травмированных футболистов позволяют «Лиону» добиваться уверенных побед. «Аяччо» уступает в классе своему сопернику, да и в гостях эта команда действует не лучшим образом.

Предлагаем взять ставку на победу «Лиона» с форой (-1,5) по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.196.5715.28
Fonbet 1.20 6.50 15.00
Мелбет 1.21 5.85 12.50
Лига ставок 1.25 5.80 13.00
Pin-up 1.22 5.60 16.00
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shlomo
shlomo
сегодня в 10:49
Поставлю на выигрыш Лиона
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