«Лион» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (07.08.2021)

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вчера, 14:13

7 августа пройдет матч первого тура чемпионата Франции, в котором «Лион» на домашней арене сыграет против «Бреста». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящую игру.

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают тотальное предпочтение хозяевам поля. Сыграть ставку на победу «Лиона» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.39, а шансы «Бреста» одержать викторию оцениваются по коэффициенту 8.00. Заключить пари на ничью можно по котировке 5.75.

Аналитики букмекерской конторы также считают, что матч получится результативным. Вариант ставки на ТБ (2,5) отмечен коэффициентом 1.38, ТМ(2,5) – 2.94.

Форма команд

«Лион» не смог проявить себя в прошлом сезоне французской Лиги 1. Команда завершила чемпионат на четвертом месте, лившись возможности сыграть в Лиге чемпионов. По завершению кампании пост главного тренер «ткачей» покинул Руди Гарсия, а вакантное место занял Петер Бош.

Два последних контрольных поединка «Лион» крупно проиграл «Спортингу» (2:3) и «Порту» (3:5), а до этого команда сыграла вничью с «Вильярреалом» (2:2) и победила «Вольфсбург» (4:1).

«Брест» на финише прошлого сезона рисковал опуститься во вторую французскую лигу. Но неудачи конкурентов позволили «красно-белым» завершить чемпионат на 17-м месте в турнирной таблице. Последний контрольный матч «Брест» проводил против «Мальорки» (поражение со счётом 1:2).

Информация для ставок

«Лион» не проигрывал «Бресту» в 10 последних играх во всех турнирах – 3 победы и 7 ничьих

В 4 последних очных встречах команд сыграли ставки на ТБ (2,5) и ОБЗ

(2,5) и ОБЗ В 3 предыдущих домашних матчах «Лиона» в Лиге 1 прошла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

«Брест» редко доставляет проблемы «Лиону», особенно на поле соперника. При этом, большая часть очных встреч соперников завершаются результативным исходом. Предлагаем рассмотреть комбинированную ставку на победу «Лиона» и ТБ (2,5) голов по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Фонбет.