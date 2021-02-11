«Лион» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (13.02.2021)

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сегодня, 22:50

«Лион» и «Монпелье» 13 февраля проведут очную встречу в рамках 25-го тура чемпионата Франции. В нашем анонсе вы найдете прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Лиона» в этом матче букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.45. Вероятность «Монпелье» увезти три очка оценивается в 7.20, а ничья доступна с котировкой 5.25.

На результативность этого матча предложены такие исходы: тотал меньше 3,5 голов – 1.71, больше – 2.33.

Форма команд

«Лион» находится в великолепной форме, которая позволила команде одержать пять побед подряд. 9 февраля «ткачи» разгромили дома «Аяччо» со счетом 5:1.

«Монпелье» тоже был успешен в прошлых играх. «Паладины» в кубковых соревнованиях наказали «Страсбур» (2:0) за ошибки в обороне, а в чемпионате отметились крупной викторией в домашней встрече против «Дижона» (4:2).

В матче первого круга чемпионата Франции «Монпелье» преподнес неприятный сюрприз «Лиону», обыграв соперника на своем поле (2:1).

Информация для ставок

«Лион» не побеждал «Монпелье» в четырех прошлых очных встречах

Ставка на ТБ (2,5) прошла в четырех из пяти последних матчах «Лиона»

(2,5) прошла в четырех из пяти последних матчах «Лиона» В трех из пяти предыдущих поединках «Монпелье» забивалось минимум три гола

Прогноз

«Лион» и «Монпелье» продуктивно сыграли в атаке в последних матчах. Предлагаем рассмотреть ставку на ТБ (2,5) с коэффициентом 1.50 в букмекерской конторе Фонбет.

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