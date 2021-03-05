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«Лион» — «Сошо». Прогноз на матч Кубка Франции (06.03.2021)

05 марта 2021, 22:38

«Лион» и «Сошо» сойдутся на стадии 1/16 финала Кубка Франции. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 6 марта 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Fonbet Live! 1.08 8.00 49.00
Мелбет 1.34 5.40 9.30
Лига ставок 1.37 5.00 8.00
BetBoom 1.34 5.00 9.20

Ставки букмекеров

На победу «Лиона» в этой встрече букмекеры выставили коэффициент 1.31. Второй по вероятности исход – это ничья с котировкой 5.95, а победа «Сошо», которая сродни сенсации, идет за 11.50.

Больше букмекеры отводят шансы на то, что игра получится результативной. Вариант с тоталом больше (2,5) можно сыграть за 1.73, меньше – за 2.29.

Форма команд

«Лион» принимает участие в чемпионской гонке Лиги 1. «Ткачи» сейчас идут на третьем месте в турнирной таблице, отставая от ПСЖ и «Лилля» на одно и два очка соответственно. В матче последнего тура первенства подопечные Руди Гарсия добились минимальной победы над «Ренном» (1:0).

В Кубке Франции «Лион» на предыдущей стадии встречался с «Аяччо». «Ткачам» не составило труда разбить соперника на своем поле (5:1).

«Сошо» выпал из элиты французского футбола семь лет назад. С тех пор команда не может повыситься в классе, выступая во втором дивизионе. В этом сезоне «львы» еще могут сыграть в турнире плей-офф за право подняться в Лигу 1. Для этого им нужно отыграть гандикап в пять очков, который отделяет их от первой пятерки.

В последнем матче лиги «Сошо» уверено победил в гостях «Ньор» (3:1). В раунде 1/32 финала Кубка команда с минимальным счетом победила дома «Сент-Этьен» (1:0).

Информация для ставок

  • «Лион» выиграл два последних очных матча с «Сошо»
  • Четыре победы одержал «Лион» в пяти последних домашних матчах
  • В пяти прошлых встречах команд на поле «Лиона» сыграла ставка ТМ(3,5)

Прогноз

В этой игре «Лион» вряд ли допустит осечку. Матчем на предыдущей стадии «ткачи» показали готовность продвигаться по турнирной сетке кубка, задействовав основной состав. «Сошо» в этой игре наверняка сыграет с оглядкой на оборону, чтобы иметь шансы перевести поединок в дополнительные таймы и серию пенальти.

Предлагаем взять комбинированную ставку на победу «Лиона» и ТМ(3,5) по коэффициенту 1.89 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Ле Пю» — «Лорьян».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Fonbet Live! 1.08 8.00 49.00
Мелбет 1.34 5.40 9.30
Лига ставок 1.37 5.00 8.00
BetBoom 1.34 5.00 9.20
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STVA 1
STVA 1
05 марта в 22:43
Лион фаворит матча
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