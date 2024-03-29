«Ливерпуль» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (31.03.2024)

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вчера, 17:44

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.35. Победа «Брайтона» оценивается по коэффициенту 7.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Ливерпуль» находится в самом разгаре борьбы за чемпионство и делит первое место с «Арсеналом», набрав по 64 балла. Коллектив уступает «канонирам» только по дополнительным характеристикам и нуждается в победе в предстоящем матче с нестабильным «Брайтоном». Тем не менее, хозяевам нельзя расслабляться, иначе именно этих баллов может не хватить в конце сезона. Два последних матча «Ливерпуля» завершились поражением от «Манчестер Юнайтед» (3:4, в доп. время) и разгромом пражской «Спарты» в Лиге Европы (6:1).

«Брайтону» сложно в нынешнем сезоне и команда может остаться в еврокубках. Коллектив идет на восьмом месте с 42 баллами и отстает на два пункта от ближайшего соперника. Чтобы попасть в топ-5 гостям этой встречи нужно выигрывать практически все матчи сезона. Любые набранные баллы в игре с «Ливерпулем» станут хорошим результатом для подопечных Роберто Де Дзерби. В последней игре Лиги Европы «Брайтон» выиграл у «Ромы» (1:0), а ранее с тем же счетом одолел «Ноттингем Форест» в АПЛ (1:0).

Информация для ставок

«Ливерпуль» проиграл один из десяти последних поединков

«Брайтон» проиграл пять из шести выездных матчей за последнее время

«Ливерпуль» не может выиграть уже четыре подряд поединка с «Брайтоном»

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Ливерпуль» максимально мотивирован на предстоящий поединок и будет агрессивно играть с первых минут. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.