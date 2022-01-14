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«Ливерпуль» — «Брентфорд». Прогноз на матч Премьер-лиги Англии (16.01.2022)

вчера, 16:50

16 января 2022 года «Ливерпуль» на «Энфилд Роуде» примет «Брентфорд». Этот матч пройдет в рамках очередного тура Премьер-лиги в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч на Туманном Альбионе.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.305.6510.56
Фонбет 1.28 5.70 10.50
1XBET 1.30 6.05 12.00
BetBoom 1.29 5.78 11.47

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Ливерпуль». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.30. Ничейный исход оценивается в 5.60, а победа гостей в 11.00. Стоит присмотреться также и к ставке на то, что обе команды забьют по 2.02.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Ливерпуля» третья строчка в турнирной таблице. В активе клуба — 42 балла. У команды 12 побед, шесть ничьих и два поражения. Коллектив забил 52 мяча и пропустил 18 голов. В последних встречах «красные» сыграли вничью с «Челси» 2:2, а также уступили «Лестеру» 1:0 и поделили очки с «Тоттенхэмом» 2:2.

«Брентфорд» идет в нынешнем сезоне Премьер-лиги на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 пункта. У команды шесть побед, пять ничьих и девять поражений. Команда забила 24 гола и пропустила 30 голов. В последних встречах «Брентфорд» уступила «Саутгемптону» 4:1, а также выиграла у «Астон Виллы» 2:1 и проиграла «Манчестер Сити» 0:1. Сейчас команда играет не лучшим образом и чаще проигрывает, чем набирает очки.

Информация для ставок

«Брентфорд» выиграл два матча из последних пяти
«Ливерпуль» не проигрывает три поединка подряд
У «Брентфорда» шесть пропущенных голов в последних трех матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.55. Оба коллектива способны отметиться забитыми мячами. «Брентфорд» в последних встречах много забивает, как и хозяева поля в грядущем поединке. Фаворитами являются хозева.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.77 1.30 2.30 1.66 1.79 2.13
1XBET 2.37 1.69
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:51
Победа команды "Ливерпуля" в этом матче. Удачи
q3vhury45633
q3vhury45633
вчера в 17:41
Футбольный клуб «Ливерпуль» одержит победу.
x5m5pb9srktg
x5m5pb9srktg
вчера в 16:52
Футбольный клуб «Ливерпуль» выиграет матч.
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