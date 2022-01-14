«Ливерпуль» — «Брентфорд». Прогноз на матч Премьер-лиги Англии (16.01.2022)

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вчера, 16:50

16 января 2022 года «Ливерпуль» на «Энфилд Роуде» примет «Брентфорд». Этот матч пройдет в рамках очередного тура Премьер-лиги в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч на Туманном Альбионе.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Ливерпуль». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.30. Ничейный исход оценивается в 5.60, а победа гостей в 11.00. Стоит присмотреться также и к ставке на то, что обе команды забьют по 2.02.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Ливерпуля» третья строчка в турнирной таблице. В активе клуба — 42 балла. У команды 12 побед, шесть ничьих и два поражения. Коллектив забил 52 мяча и пропустил 18 голов. В последних встречах «красные» сыграли вничью с «Челси» 2:2, а также уступили «Лестеру» 1:0 и поделили очки с «Тоттенхэмом» 2:2.

«Брентфорд» идет в нынешнем сезоне Премьер-лиги на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 пункта. У команды шесть побед, пять ничьих и девять поражений. Команда забила 24 гола и пропустила 30 голов. В последних встречах «Брентфорд» уступила «Саутгемптону» 4:1, а также выиграла у «Астон Виллы» 2:1 и проиграла «Манчестер Сити» 0:1. Сейчас команда играет не лучшим образом и чаще проигрывает, чем набирает очки.

Информация для ставок

«Брентфорд» выиграл два матча из последних пяти

«Ливерпуль» не проигрывает три поединка подряд

У «Брентфорда» шесть пропущенных голов в последних трех матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.55. Оба коллектива способны отметиться забитыми мячами. «Брентфорд» в последних встречах много забивает, как и хозяева поля в грядущем поединке. Фаворитами являются хозева.