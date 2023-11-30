«Ливерпуль» — ЛАСК. Прогноз на матч Лиги Европы (30.11.2023)

1701339146

сегодня, 13:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.12. Победа ЛАСК оценивается по коэффициенту 21, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 10.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.95. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

«Ливерпуль» смог набрать девять очков в стартовых четырех турах, что помогло ему возглавить свою группу. Мало кто сомневается, что «красные» займут первое место, до которого, по сути, осталась одна победа. Первая строчка в группе дает место в 1/8 финала турнира, что существенно сэкономит силы команде в новом календарном году. Два последних матча «Ливерпуля» завершились ничьей с «Манчестер Сити» (1:1) и крупной победой над «Брентфордом» (3:0).

ЛАСК на данный момент является аутсайдером квартета и занимает последнее место с тремя пунктами в активе. Тем не менее, у австрийского клуба еще есть шансы побороться за евровесну, но они минимальны, учитывая следующего соперника и его мотивацию досрочно одержать победу в группе. В прошлом туре чемпионата ЛАСК минимально обыграл «Тироль» (1:0), а ранее уступил «БВ Линц» (0:2).

Информация для ставок

Четыре из шести выездных матчей ЛАСК завершились исходом «обе забьют — нет»

завершились исходом «обе забьют — нет» «Ливерпуль» проиграл только одну встречу из десяти последних во всех турнирах

ЛАСК выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах Матч первого круга между командами завершился победой англичан (3:1)

Прогноз

«Ливерпуль» разумеется, гораздо сильнее своего соперника и сможет забить им несколько мячей в любом составе. Сделать ставкту на индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.