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«Ливерпуль» — ЛАСК. Прогноз на матч Лиги Европы (30.11.2023)

сегодня, 13:12
Ливерпуль

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.12. Победа ЛАСК оценивается по коэффициенту 21, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 10.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.95. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

«Ливерпуль» смог набрать девять очков в стартовых четырех турах, что помогло ему возглавить свою группу. Мало кто сомневается, что «красные» займут первое место, до которого, по сути, осталась одна победа. Первая строчка в группе дает место в 1/8 финала турнира, что существенно сэкономит силы команде в новом календарном году. Два последних матча «Ливерпуля» завершились ничьей с «Манчестер Сити» (1:1) и крупной победой над «Брентфордом» (3:0).

ЛАСК на данный момент является аутсайдером квартета и занимает последнее место с тремя пунктами в активе. Тем не менее, у австрийского клуба еще есть шансы побороться за евровесну, но они минимальны, учитывая следующего соперника и его мотивацию досрочно одержать победу в группе. В прошлом туре чемпионата ЛАСК минимально обыграл «Тироль» (1:0), а ранее уступил «БВ Линц» (0:2).

Информация для ставок

  • Четыре из шести выездных матчей ЛАСК завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Ливерпуль» проиграл только одну встречу из десяти последних во всех турнирах
  • ЛАСК выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
  • Матч первого круга между командами завершился победой англичан (3:1)

Прогноз

«Ливерпуль» разумеется, гораздо сильнее своего соперника и сможет забить им несколько мячей в любом составе. Сделать ставкту на индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:14
Вполне допускаю, что этот поединок получится очень результативным. В основном мячи будут летать в ворота гостей, но и австрийский коллектив вполне может тут отличиться. Как я уже говорил, оборона Ливерпуля в этом сезоне достаточно дырявая, и играть на ноль у них редко когда получается, австрийцы способны этим воспользоваться. Моя ставка на этот матч: ЛАСК забьет - да.
Гость
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