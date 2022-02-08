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«Ливерпуль» — «Лестер Сити». Прогноз на матч Премьер-лиги (10.02.2022).

вчера, 16:54

10 февраля 2022 года состоится поединок «Ливерпуль — Лестер Сити». Матч пройдет в рамках очередного тура Премьер-лиги Англии. Игра состоится на стадионе «Энфилд Роуд» в Ливерпуле. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.256.9511.80
Фонбет 1.25 6.50 11.00
1XBET 1.26 7.20 12.50
BetBoom 1.26 6.80 11.00

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Ливерпуль». Поставить на победу «красных» можно по коэффициенту 1.25. Ничейный исход оценивается в 6.40, а победа «Лестер Сити» в 11.00. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по 1.75.

Форма команд

«Ливерпуль» в нынешнем сезоне идет на второй строчке в турнирной таблице. У клуба — 48 пунктов. Команда выиграла поединков, шесть раз играла вничью и проиграла в двух встречах. Всего у коллектива 58 забитых и 19 пропущенных мячей. В последних встречах «Ливерпуль» выиграл у «Кристал Пэлас» со счетом 1:3, а также победил «Брентфорд» 3:0. Еще была ничья с «Челси» со счетом 2:2.

«Лестер Сити» идет в нынешнем сезоне на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 26 пунктов. У коллектива семь побед, пять ничьих и восемь поражений. Клуб забил 34 гола и пропустил 37 мячей. В последних встречах «лисы» выглядят не лучшим образом и часто теряют драгоценные очки — ничья с «Лестером» 1:1, а также поражение от «Тоттенхэма» 2:3 и победа над «Ливерпулем» 1:0.

Информация для ставок

  • «Лестер Сити» не побеждает три игры кряду
  • «Ливерпуль» не проигрывает семь игр кряду
  • «Лестер» забил четыре мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше четырех по коэффициенту 2.35. «Ливерпуль» в последних матчах смотрится очень хорошо и много забивает, это очевидный фаворит грядущего поединка.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.77 1.48
1XBET 3.32 1.31
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:40
Победа команды хозяев и индивидуальной тотал хозяев больше 2 в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 20:03
Ливер выиграет этот матч
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