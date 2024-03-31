«Локомотив» — «Краснодар». Прогноз на матч РПЛ. (31.03.2024)

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сегодня, 12:26

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Краснодара» оценивается по 3.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.87. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Локомотив» не очень хорошо начал вторую часть сезона и еще не побеждал в стартовых поединках. Команда занимает шестое место с 32 баллами и уступает «Спартаку» по дополнительным показателям, но имеет игру в запасе. Хозяева вполне могут воспользоваться нестабильностью бывшего лидера РПЛ и как минимум набрать очки в этой встрече. В последней игре кубка России «Локомотив» уступил в серии пенальти «Балтике» (1:2), а в чемпионате поделил очки с «Сочи» (2:2).

«Краснодар» имеет проблемы с результатами и уже пропустил вперед «Зенит». На данный момент быки занимают второе место с 39 баллами и на два пункта отстает от лидера, имея игру в запасе, поэтому победа над «Локомотивом» позволит вновь выйти на первое место, что максимально мотивирует игроков. Два последних матча «Краснодара» завершились поражением от «Ростова» в чемпионате (1:2) и «Химок» в кубке России (0:2).

Информация для ставок

«Локомотив» выиграл семь из десяти последних матчей (с учетом товарищеских поединков)

«Краснодар» проиграл три последних выездных поединка подряд

«Локомотив» проиграл два из пяти последних встреч с «Краснодаром» при одной победе

Прогноз

Обе команды не могут выиграть по три матча и здесь на один из первых планов может выйти случайность. Рискнем предположить, что «Краснодару» повезет большей в этой встрече, а сделать на него ставку можно по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.