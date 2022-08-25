«Локомотив» — «Оренбург». Прогноз на матч чемпионата России. (28.08.2022)

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сегодня, 13:14

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.82. Победа «Оренбурга» оценивается по 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Локомотив» смог прервать свою неприятную серию без побед и набрал первые полноценные три очка. Это сразу подняло команду на 11 место с 6 очками. Коллектив очень хочет поскорее вернуться на привычные места в первой пятерке РПЛ и поэтому приложит все усилия, чтобы одержать важную победу. В прошлом туре «Локомотив» крупно обыграл «Химки», а ранее сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

«Оренбург» также не отличается стабильными результатами и также после шести туров имеет в активе шесть очков. Коллектив имеет четкую задачу сохранить место в РПЛ . В выездном матче с «железнодорожниками», футболисты наверняка будут иметь несколько хороших возможностей зацепиться за очки. В прошлом туре «Оренбург» уступил на выезде «Краснодару» (0:2), а ранее минимально одолел «Торпедо» (1:0).

Информация для ставок

«Локомотив» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Оренбург» проиграл три из четырех последних матчей

Четыре из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Локомотив» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Оренбурга»

Прогноз

«Локомотив» добился первой победы и постарается одержать еще одну по горячим следам, чтобы подняться еще выше в турнирной таблице. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.