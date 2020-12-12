«Лорьян» — «Ним». Прогноз на матч Лиги 1 (13.12.2020)

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вчера, 14:29

В четырнадцатом туре чемпионата Франции «Лорьян» на домашнем поле сыграет против «Нима». Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который состоится 13 декабря 2020 года.

Ставки букмекеров

За победу «Лорьяна» в этой встрече букмекерская компания Мелбет предложила коэффициент 2.20. Заиграть ставку в пользу победы «Нима» можно с коэффициентом 3.50, а ничья отмечена котировкой 3.62. Как видим, хозяева идут умеренным фаворитом противостояния.

Что касается результативности поединка, то здесь букмекер выставил практически равную линию. Вариант со ставкой на ТБ (2,5) отмечен коэффициентом 2.00, а ТМ(2,5) можно сыграть за 1.85.

Форма команд

«Лорьян» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1. У команды только восемь набранных очков и условное преимущество над последним «Дижоном». Хозяева проиграли четыре поединка подряд, уступив «Анже» (0:2), «Монпелье» (0:1), «Лиллю» (0:4) и «Нанту» (0:2). Невыразительно играет атака «Лорьяна», забившая лишь двенадцать голов в 13-ти турах.

«Ним» набрал 11 очков, клуб расположился на шестнадцатой строчке в рейтинге чемпионата Франции. В пяти прошлых турах гости одержали только одну победу, обыграв в гостях «Реймс».

Затем «Ним» проиграл два матча подряд – «Монако» (0:3) и «Марселю» (0:2). В шести гостевых поединках команда отметилась двумя победами, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения.

Информация для ставок

· «Лорьян» не забивал голов в шести прошлых матчах Лиги 1

· «Лорьян» проиграл три прошлых домашних матча в чемпионате Франции

· «Ним» уступал в 6 из 7 предыдущих встречах Лиги 1

Прогноз

На данном этапе сезона «Ним» выглядит предпочтительней «Лорьяна», у которого абсолютно не ладится игра в атаке. «Ним» неплохо проявляет себя в гостях, где команда умело использует ошибки соперника в обороне.

Учитывая вышесказанное, предлагаем сделать ставку на Х2 по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.