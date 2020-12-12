«Лорьян» — «Ним». Прогноз на матч Лиги 1 (13.12.2020)

В четырнадцатом туре чемпионата Франции «Лорьян» на домашнем поле сыграет против «Нима». Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который состоится 13 декабря 2020 года.
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сегодня, 17:00
Ставки букмекеров
За победу «Лорьяна» в этой встрече букмекерская компания Мелбет предложила коэффициент 2.20. Заиграть ставку в пользу победы «Нима» можно с коэффициентом 3.50, а ничья отмечена котировкой 3.62. Как видим, хозяева идут умеренным фаворитом противостояния.
Что касается результативности поединка, то здесь букмекер выставил практически равную линию. Вариант со ставкой на ТБ(2,5) отмечен коэффициентом 2.00, а ТМ(2,5) можно сыграть за 1.85.
Форма команд
«Лорьян» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1. У команды только восемь набранных очков и условное преимущество над последним «Дижоном». Хозяева проиграли четыре поединка подряд, уступив «Анже» (0:2), «Монпелье» (0:1), «Лиллю» (0:4) и «Нанту» (0:2). Невыразительно играет атака «Лорьяна», забившая лишь двенадцать голов в 13-ти турах.
«Ним» набрал 11 очков, клуб расположился на шестнадцатой строчке в рейтинге чемпионата Франции. В пяти прошлых турах гости одержали только одну победу, обыграв в гостях «Реймс».
Затем «Ним» проиграл два матча подряд – «Монако» (0:3) и «Марселю» (0:2). В шести гостевых поединках команда отметилась двумя победами, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения.
Информация для ставок
· «Лорьян» не забивал голов в шести прошлых матчах Лиги 1
· «Лорьян» проиграл три прошлых домашних матча в чемпионате Франции
· «Ним» уступал в 6 из 7 предыдущих встречах Лиги 1
Прогноз
На данном этапе сезона «Ним» выглядит предпочтительней «Лорьяна», у которого абсолютно не ладится игра в атаке. «Ним» неплохо проявляет себя в гостях, где команда умело использует ошибки соперника в обороне.
Учитывая вышесказанное, предлагаем сделать ставку на Х2 по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.