«Лорьян» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (27.01.2023)

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вчера, 23:35

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9. В случае победы «Лорьяна», зайдет коэффициент 3.95. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Лорьян» редко выигрывает в последнее время и разумеется, это повлияло на турнирное положение команды в худшую сторону. Сейчас команда занимает седьмое место с 32 баллами и отстает от ближайшего соперника «Лилля» на два очка. Два последних поединка «Лорьяна» в Лиге 1 завершились поражением от «Марселя» (1:3) и ничьей с «Монако» (2:2).

«Ренн» выступает более стабильнее, чем их оппонент и старается не выпадать из зоны еврокубков. Коллектив имеет в своем активе 37 очков и уступает по разнице забитых и пропущенных мячей «Монако». Чтобы продолжить борьбу за более высокие места, гостям очень важно набрать очки в этой встрече, а лучше и вовсе победить. В матче кубка Франции «Ренн» проиграл «Марселю» (0:1), а в Лиге 1 с тем же счетом одолел ПСЖ (1:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Лорьяна» завершились исходом «обе забьют»

«Ренн» выиграл только одну выездную встречу из шести последних

«Лорьян» проиграл «Ренну» три из пяти последних встреч при одной победе

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Команды идут в турнирной таблице недалеко друг от друга, и матч будет очень сложным и неуступчивым. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют – нет» по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.