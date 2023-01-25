«Лорьян» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (27.01.2023)

Ставки букмекеров
Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9. В случае победы «Лорьяна», зайдет коэффициент 3.95. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.
|
- : -
завтра, 23:00
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Лорьян» редко выигрывает в последнее время и разумеется, это повлияло на турнирное положение команды в худшую сторону. Сейчас команда занимает седьмое место с 32 баллами и отстает от ближайшего соперника «Лилля» на два очка. Два последних поединка «Лорьяна» в Лиге 1 завершились поражением от «Марселя» (1:3) и ничьей с «Монако» (2:2).
«Ренн» выступает более стабильнее, чем их оппонент и старается не выпадать из зоны еврокубков. Коллектив имеет в своем активе 37 очков и уступает по разнице забитых и пропущенных мячей «Монако». Чтобы продолжить борьбу за более высокие места, гостям очень важно набрать очки в этой встрече, а лучше и вовсе победить. В матче кубка Франции «Ренн» проиграл «Марселю» (0:1), а в Лиге 1 с тем же счетом одолел ПСЖ (1:0).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Лорьяна» завершились исходом «обе забьют»
- «Ренн» выиграл только одну выездную встречу из шести последних
- «Лорьян» проиграл «Ренну» три из пяти последних встреч при одной победе
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»
Прогноз
Команды идут в турнирной таблице недалеко друг от друга, и матч будет очень сложным и неуступчивым. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют – нет» по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.