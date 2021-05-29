«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эртквейкс». Прогноз на матч МЛС (30.05.2021)

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вчера, 23:34

В очередном туре чемпионата MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» на домашней арене сыграет против «Сан-Хосе Эртквейкс». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 30 мая.

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет предложила такую линию на этот поединок: ставки на победу «Лос-Анджелес Гэлакси» идут по коэффициенту 2.05, ничья котируется в 3.66, а гостевая победа «Сан-Хосе Эртквейкс» оценивается в 3.50.

Также аналитики БК не сомневаются, что команды проведут результативный матч. Поставить на ТБ (2,5) голов можно за 1.49, ТМ(2,5) – 2.54.

Форма команд

Проведя шесть матчей в чемпионате MLS , «Лос-Анджелес Гэлакси» набрал 12 очков и занимает третье промежуточное место в рейтинге Западной конференции. Пока команда играет без компромиссов – четыре победы и два поражения.

В прошлом туре лиги « ЛА Гэлакси» крупно уступил в гостях «Портленд Тимберс» (0:3), а до этого отметился успешными матчами с «Лос-Анджелесом» (2:1) и «Остином» (2:0).

К предстоящей игре «Сан-Хосе Эртквейс» подходит с багажом неудачных матчей. Команда потерпела три поражения кряду, последовательно уступив «Сиэтл Саундерс» (0:1), «Портленд Тимберс» (0:2) и «Спортинг Канзас Сити» (1:3).

В активе «Сан-Хосе» три победы в семи проведенных играх, а девять очков располагают команду на седьмой строчке Западной конференции.

Информация для ставок

«Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл все 3 домашних матча в чемпионате

«Сан-Хосе Эртквейкс» проигрывал в 6 из 10 предыдущих выездных встреч

В 4 из 5 прошлых дуэлей команд выигрывала ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

«Лос-Анджелес Гэлакси» должен пользоваться тем фактом, что «Сан-Хосе Эртквейкс» плохо играет в гостях. Кроме того, хозяева еще не оступались в этом сезоне на домашней арене, где они одержали три победы, забив в общей сложности семь голов. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на победу «Лос-Анджелес Гэлакси» по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Фонбет.

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