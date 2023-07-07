«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе Эртквейкс». Прогноз на матч МЛС (09.07.2023)

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вчера, 10:45

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Лос-Анджелес» ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45. Сделать выбор в пользу гостей можно по 6.2, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.57, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.4. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Лос-Анджелес» идет среди лидеров Западной конференции МЛС , а и именно на третьем месте с 32 баллами. Команда от лидера всего на три пункта, поэтому и дальше мотивирована побеждать. В домашней встрече с шестой командой в таблице хозяевам придется нелегко, хоть они и имеют большое преимущество на бумаге у букмекеров. Два последних матча «Лос-Анджелес» закончились поражениями от «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:2) и «Далласа» (0:2).

«Сан-Хосе Эртквейкс» недалеко отстал от группы лидеров, хоть и имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (25:28). Коллектив занимает шестое место с 28 баллами и отстает всего на четыре пункта от нынешнего соперника. Поражение в этом матче еще больше осложнит ситуацию, но место в плей-офф клуб наверняка не потеряет. В прошлом туре «Сан-Хосе Эртквейкс» поделил очки с «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:2) и уступил на своем поле «Сент-Луис Сити» (1:2).

Информация для ставок

«Лос-Анджелес» проиграл три последних матча в МЛС

Четыре из пяти последних матчей «Сан-Хосе Эртквейкс» завершились исходом «обе забьют»

«Сан-Хосе Эртквейкс» выиграл шесть из десяти последних матчей с «Лос-Анджелес» при четырех поражениях

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет напряженным, но команды смогут отличиться в воротах соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.