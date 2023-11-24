«Лутон Таун» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (25.11.2023)

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вчера, 18:11

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу хозяев предлагает коэффициент 3.7, в то время как победа «Кристал Пэлас» котируется по коэффициенту 2.12. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.4.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.15 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.72).

Форма команд

«Лутон Таун» смог покинуть зону вылета АПЛ , но преимущество в одно очко на такой длинной дистанции ничего не значит. Новичку элитного дивизиона необходимо и дальше набирать баллы и тянуться к середине турнирной таблицы. На своем поле в матче с середняком АПЛ хозяева определенно будут иметь возможности на успешные атаки. Два последних матча «Лутон Таун» завершились минимальным поражением от «Манчестер Юнайтед» (0:1) и ничьей с «Ливерпулем» (1:1).

«Кристал Пэлас» постоянно держится в середине турнирной таблицы и давно не претендовал на еврокубки. Сейчас клуб располагается на 13 месте с 15 очками и играет для болельщиков в свое удовольствие. В игре с новичком АПЛ гости постараются использовать свой опыт и навыки, чтобы создать сопернику проблемы. В прошлом туре чемпионата Англии «Кристал Пэлас» уступил на своем поле «Эвертону» (2:3), а ранее обыграл на выезде «Бернли» (2:0).

Информация для ставок

«Лутон Таун» выиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах

«Кристал Пэлас» проиграл четыре матча из десяти последних на выезде

«Лутон Таун» выиграл три из пяти последних поединков у «Кристал Пэлас» при двух поражениях

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мячей

Прогноз

Команды редко играют результативно в личных встречах, и в этот раз вряд ли произойдет исключение из правил. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.