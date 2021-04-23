«Львов» — «Десна». Прогноз на матч чемпионата Украины (24.04.2021)

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вчера, 07:05

В 23-м туре УПЛ «Десна» сыграет на выезде против «Львова». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Десну» явным фаворитом поединка и предлагает коэффициент 1.7 на победу гостей. Победа «Львова» оценивается в 4.8. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.95.

Тотал больше 2.5 мячей котируется в 1.67, в то время как низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.2. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.65.

Форма команд

«Львов» улучшил свои результаты в последних встречах чемпионата и смог подняться на несколько позиций в турнирной таблице. Команда имеет отрыв в четыре очка от зоны вылета и занимает 10-е место. Несколько дней назад «Львов» минимально обыграл «Минай» (1:0), а до этого оказался сильнее «Александрии» (3:1).

«Десна» показывает нестабильные результаты, уменьшая свои шансы финишировать в зоне еврокубков. Черниговский клуб набрал всего 6 очков в последних 5 матчах УПЛ . Для того чтобы рассчитывать на место в еврокубках, команде желательно побеждать в оставшихся матчах чемпионата Украины. В прошлом туре «Десна» неожиданно проиграла «Минаю» (1:3), а неделей ранее разгромила «Александрию» (4:1).

Информация для ставок

Пять из семи последних матчей «Десны» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Львов» одержал три победы в последних пяти матчах УПЛ

«Львов» проиграл два последних домашних матча против черниговского клуба

Четыре из пяти последних матчей «Львова» закончились исходом ТБ 2.5

Прогноз

Рекомендуется сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.67.