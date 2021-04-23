«Львов» — «Десна». Прогноз на матч чемпионата Украины (24.04.2021)

В 23-м туре УПЛ «Десна» сыграет на выезде против «Львова». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.
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1 : 0
56’
сегодня, 19:30
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет считает «Десну» явным фаворитом поединка и предлагает коэффициент 1.7 на победу гостей. Победа «Львова» оценивается в 4.8. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.95.
Тотал больше 2.5 мячей котируется в 1.67, в то время как низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.2. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.65.
Форма команд
«Львов» улучшил свои результаты в последних встречах чемпионата и смог подняться на несколько позиций в турнирной таблице. Команда имеет отрыв в четыре очка от зоны вылета и занимает 10-е место. Несколько дней назад «Львов» минимально обыграл «Минай» (1:0), а до этого оказался сильнее «Александрии» (3:1).
«Десна» показывает нестабильные результаты, уменьшая свои шансы финишировать в зоне еврокубков. Черниговский клуб набрал всего 6 очков в последних 5 матчах УПЛ. Для того чтобы рассчитывать на место в еврокубках, команде желательно побеждать в оставшихся матчах чемпионата Украины. В прошлом туре «Десна» неожиданно проиграла «Минаю» (1:3), а неделей ранее разгромила «Александрию» (4:1).
Информация для ставок
- Пять из семи последних матчей «Десны» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Львов» одержал три победы в последних пяти матчах УПЛ
- «Львов» проиграл два последних домашних матча против черниговского клуба
- Четыре из пяти последних матчей «Львова» закончились исходом ТБ 2.5
Прогноз
Рекомендуется сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.67.