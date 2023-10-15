Люксембург – Словакия. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (16.10.2023)

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вчера, 21:54

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение Словакии, и предлагают коэффициент на их победу – 2.25. На успешный результат для хозяев можно поставить за 3.55. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.2.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.4. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.6.

Форма команд

Сборная Люксембурга очень много пропускает (17 мячей), но это не мешает команде бороться за выход из группы. Команда набрала 13 очков и отстает от нынешнего соперника на два пункта. Таким образом, хозяевам нужна победа в игре со Словакией, чтобы выйти на чистое второе место за два тура до конца. В прошлой игре Люксембург сыграл вничью с Исландией (1:1), а ранее разгромно проиграл Португалии (0:9).

Словакия очень близко подошла к возможности выхода на Евро 2024 и теперь команде очень важно добиться результатов в заключительных турах отбора. Коллектив идет на втором месте с 13 баллами, но опережает Люксембург всего на два пункта. Чтобы не пропустить вперед прямого конкурента гостям нельзя проигрывать, а победа и вовсе практически снимет все вопросы. Два последних матча Словакии завершились поражением на выезде от Словакии (2:3) и победой над Лихтенштейном (3:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти выездных матчей Словакии завершились исходом «обе забьют»

Люксембург выиграл только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

Словакия выиграла три из пяти последних поединков у Люксембурга при одном поражении

Прогноз

Словакию ждет очень сложный поединок, но коллектив выглядит сильнее своего оппонента. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25.