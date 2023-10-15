Люксембург – Словакия. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (16.10.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение Словакии, и предлагают коэффициент на их победу – 2.25. На успешный результат для хозяев можно поставить за 3.55. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.2.
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сегодня, 21:45
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.4. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.6.
Форма команд
Сборная Люксембурга очень много пропускает (17 мячей), но это не мешает команде бороться за выход из группы. Команда набрала 13 очков и отстает от нынешнего соперника на два пункта. Таким образом, хозяевам нужна победа в игре со Словакией, чтобы выйти на чистое второе место за два тура до конца. В прошлой игре Люксембург сыграл вничью с Исландией (1:1), а ранее разгромно проиграл Португалии (0:9).
Словакия очень близко подошла к возможности выхода на Евро 2024 и теперь команде очень важно добиться результатов в заключительных турах отбора. Коллектив идет на втором месте с 13 баллами, но опережает Люксембург всего на два пункта. Чтобы не пропустить вперед прямого конкурента гостям нельзя проигрывать, а победа и вовсе практически снимет все вопросы. Два последних матча Словакии завершились поражением на выезде от Словакии (2:3) и победой над Лихтенштейном (3:0).
Информация для ставок
- Четыре из пяти выездных матчей Словакии завершились исходом «обе забьют»
- Люксембург выиграл только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- Словакия выиграла три из пяти последних поединков у Люксембурга при одном поражении
Прогноз
Словакию ждет очень сложный поединок, но коллектив выглядит сильнее своего оппонента. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25.