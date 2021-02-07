«Малага» — «Сарагоса». Прогноз на матч испанской Сегунды (07.02.2021)

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сегодня, 10:05

«Малага» принимает «Сарагосу» в рамках 24-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Бетсити советуют ставить на победу «Малаги» по коэффициенту 2.85. Ничейный исход оценивают в 2.70, а триумф «Сарагосы» идет за 3.10.

Форма команд

«Малага» находится на 12-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 31 балл. Нынешний сезон складывается для этого клуба не лучшим образом. После вылета из Примеры «Малага» так и не нашла себя, более того, клуб был на грани банкротства. Сейчас «анчоусы» стараются зацепиться за место в середине таблицы, чтобы не вылететь в дивизион ниже.

«Сарагоса» находится на 18-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 23 очка. Все идет к тому, что «Сарагоса» может вылететь в дивизион ниже. Плотность в самом низу таблицы такая, что достаточно одного поражения, чтобы опуститься на самое дно.

Информация для ставок

«Сарагоса» выиграла три матча из последних пяти

«Малага» потерпела поражение лишь в одном мачте из последних пяти

«Малага» (29 голов) пропустила в нынешнем сезоне больше «Сарагосы» (22)

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что голы будут в обоих таймах — коэффициент 2.33. Матчи команд, которые находятся в середине или в самом низу турнирной таблицы интересны тем, что в них гораздо больше интриги, чем в топовых поединках.

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