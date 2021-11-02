«Мальме» — «Челси». Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.11.2021)

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02 ноября 2021, 14:49

«Мальме» и «Челси» вновь сыграют между собой в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Вашему вниманию анализ ставок букмекеров с прогнозом на матч, который пройдет 2 ноября 2021 года.

Ставки букмекеров

У букмекеров нет сомнений в том, что в этой игре победит гостевая команда. Поставить на победу «Челси» БК Бетсити предлагает по коэффициенту 1.23, ничья котируется в 7.20, а победа «Мальме» находится на отметке 15.00.

Форма команд

«Мальме» подтвердил статус главного аутсайдера группы. Шведский клуб поочередно проиграл «Ювентусу» (0:3), «Зениту» (0:4) и «Челси» (0:4), прочно обосновавшись на последнем месте в турнирной таблице.

«Челси» на данном этапе турнира занимает второе место в общем зачете квартета, набрав шесть очков. Помимо вышеупомянутой победы над предстоящим соперником, клуб из Лондона смог победить дома «Зенит» (1:0), а в гостевой игре против «Ювентуса» представитель АПЛ уступил со счетом 0:1.

Информация для ставок

• «Челси» побеждал «Мальме» во всех трех очных встречах

• «Мальме» проиграл в четырех последних матчах Лиги чемпионов

• «Мальме» пропускал минимум 3 гола в трех предыдущих играх турнира

Прогноз