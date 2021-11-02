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«Мальме» — «Челси». Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.11.2021)

02 ноября 2021, 14:49

«Мальме» и «Челси» вновь сыграют между собой в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Вашему вниманию анализ ставок букмекеров с прогнозом на матч, который пройдет 2 ноября 2021 года.

Лига чемпионов 2021/2022
Мальме
Челси
0 : 1
завершен
02 ноября 2021, 20:45
вторник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
15.427.021.21
Фонбет 16.00 7.00 1.22
Мелбет 14.70 6.29 1.24
1XBET 15.00 6.95 1.24
BetBoom 14.40 5.92 1.25

Ставки букмекеров

У букмекеров нет сомнений в том, что в этой игре победит гостевая команда. Поставить на победу «Челси» БК Бетсити предлагает по коэффициенту 1.23, ничья котируется в 7.20, а победа «Мальме» находится на отметке 15.00.

Форма команд

«Мальме» подтвердил статус главного аутсайдера группы. Шведский клуб поочередно проиграл «Ювентусу» (0:3), «Зениту» (0:4) и «Челси» (0:4), прочно обосновавшись на последнем месте в турнирной таблице.

«Челси» на данном этапе турнира занимает второе место в общем зачете квартета, набрав шесть очков. Помимо вышеупомянутой победы над предстоящим соперником, клуб из Лондона смог победить дома «Зенит» (1:0), а в гостевой игре против «Ювентуса» представитель АПЛ уступил со счетом 0:1.

Информация для ставок

• «Челси» побеждал «Мальме» во всех трех очных встречах
• «Мальме» проиграл в четырех последних матчах Лиги чемпионов
• «Мальме» пропускал минимум 3 гола в трех предыдущих играх турнира

Прогноз

Чтобы претендовать на первое место в группе, «Челси» необходимо увозить три очка из Швеции. Учитывая, как «Мальме» проваливается в защите, предлагаем комбинированную ставку на победу гостей и ТБ (2,5) голов. Букмекерская компания Бетсити предлагает сыграть такой исход по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.48 1.21 2.51 1.56 1.97 1.82
Мелбет 2.17 1.77
1XBET 1.86 2.05
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Все комментарии
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02 ноября в 20:01
Футбольный клуб Челси (Лондон) одержит победу.
2rez864eetxn
2rez864eetxn
02 ноября в 20:01
Футбольный клуб «Челси» (Лондон) выиграет матч.
shlomo
shlomo
02 ноября в 17:32
Челси может играть вторым составом....
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