«Мальорка» — «Барселона». Прогноз на матч Примеры (02.01.2022)

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31 декабря 2021, 18:50

2 января 2022 года состоится поединок «Мальорка — Барселона». Матч пройдет на стадионе «Визит Мальорка Эстади» в Пальма-де-Майорке. Эта игра состоится в рамках 19-го тура Испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Барселону». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.10. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа «Мальорки» в 3.70.

Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.60.

Форма команд

«Мальорка» в нынешнем сезоне идет на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 20 пунктов. У команды четыре победы, восемь ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 17 мячей и пропустил 27 голов. В последних встречах «Мальорка» уступила «Гранаде» со счетом 4:1, а также сыграла вничью с «Сельтой» 0:0 и выиграла у «Атлетико» из Мадрида 1:2.

«Барселона» идет в нынешнем сезоне на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 28 пунктов. У команды семь побед, семь ничьих и четыре поражения. Коллектив забил 29 голов и пропустил 22 мяча. В последних встречах каталонский клуб сыграл вничью с «Севильей» со счетом 1:1, а также выиграл у «Эльче» 3:2 и еще раз поделил очки с «Осасуной» 2:2.

Информация для ставок

«Барселона» выиграла один матч из последних шести игр

«Мальорка» проиграла один матч из последних шести

У «Барселоны» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют — да, по коэффициенту 1.75. «Барселона» часто пропускает и немного забивает, а «Мальорка» в последнее время часто стала забивать. Эта ставка может сыграть. Хозяева неплохо показывают себя в последних матчах.