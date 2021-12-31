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«Мальорка» — «Барселона». Прогноз на матч Примеры (02.01.2022)

31 декабря 2021, 18:50

2 января 2022 года состоится поединок «Мальорка — Барселона». Матч пройдет на стадионе «Визит Мальорка Эстади» в Пальма-де-Майорке. Эта игра состоится в рамках 19-го тура Испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.533.252.26
Фонбет 3.55 3.27 2.20
Мелбет 4.09 3.29 2.08
1XBET 4.04 3.36 2.13
BetBoom 3.72 3.18 2.15

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Барселону». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.10. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа «Мальорки» в 3.70.

Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.60.

Форма команд

«Мальорка» в нынешнем сезоне идет на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 20 пунктов. У команды четыре победы, восемь ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 17 мячей и пропустил 27 голов. В последних встречах «Мальорка» уступила «Гранаде» со счетом 4:1, а также сыграла вничью с «Сельтой» 0:0 и выиграла у «Атлетико» из Мадрида 1:2.

«Барселона» идет в нынешнем сезоне на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 28 пунктов. У команды семь побед, семь ничьих и четыре поражения. Коллектив забил 29 голов и пропустил 22 мяча. В последних встречах каталонский клуб сыграл вничью с «Севильей» со счетом 1:1, а также выиграл у «Эльче» 3:2 и еще раз поделил очки с «Осасуной» 2:2.

Информация для ставок

  • «Барселона» выиграла один матч из последних шести игр

  • «Мальорка» проиграла один матч из последних шести

  • У «Барселоны» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют — да, по коэффициенту 1.75. «Барселона» часто пропускает и немного забивает, а «Мальорка» в последнее время часто стала забивать. Эта ставка может сыграть. Хозяева неплохо показывают себя в последних матчах.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.77 2.17
1XBET 1.57 2.47
Все комментарии
Gahi
Gahi
01 января в 00:36
Победа команды "Барселоны" и обе команды забьют. Удачи
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