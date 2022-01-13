«Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз на матч Премьер-лиги Англии (15.01.2022)

1642082294

вчера, 16:58

15 января 2022 года на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится поединок с участием местного «Сити» и «Челси». Этот поединок пройдет в рамках очередного тура Премьер-лиги в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит грядущего поединка — «Манчестер Сити». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.67. Ничейный исход оценивается в 3.80, а победа гостей в 5.40. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Манчестер Сити» является лидером Премьер-лиги в нынешнем сезоне. У команды Пепа Гвардиолы 53 балла. Клуб выиграл 17 поединков, дважды играл вничью и проиграл в двух встречах. Всего коллектив забил 53 мяча и пропустил 13 голов. В последних матчах «Сити» играет очень хорошо и практически всегда побеждает — победа над «Арсеналом» 1:2, а также в игре с «Брентфордом» 0:1 и «Лестером» 6:3

«Челси» идет в нынешнем сезоне на второй строчке в турнирной таблице и имеет в активе 43 пункта. У коллектива 12 побед, семь ничьих и два поражения. Команда забила 45 голов и пропустила 16 мячей. В последних встреча «Челси» Томаса Тухеля выглядит не очень уверенно, клуб сыграл вничью с «Ливерпулем» 2:2, а также с «Брайтоном» 1:1 и победил «Астон Виллу» 1:3.

Информация для ставок

«Челси» не проигрывает вот уже 11 игр кряду

«Манчестер Сити» не проигрывает вот уже семь игр кряду

У «Челси» восемь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.30. Клубы наверняка готовы забить друг другу несколько голов и порадовать болельщиков атакующей игрой. Фаворитами являются хозяева поля.