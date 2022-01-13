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«Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз на матч Премьер-лиги Англии (15.01.2022)

вчера, 16:58

15 января 2022 года на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится поединок с участием местного «Сити» и «Челси». Этот поединок пройдет в рамках очередного тура Премьер-лиги в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.694.084.95
Мелбет 1.70 4.08 5.45
1XBET 1.70 4.08 5.45
BetBoom 1.70 3.81 5.47

Ставки букмекеров

Фаворит грядущего поединка — «Манчестер Сити». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.67. Ничейный исход оценивается в 3.80, а победа гостей в 5.40. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Манчестер Сити» является лидером Премьер-лиги в нынешнем сезоне. У команды Пепа Гвардиолы 53 балла. Клуб выиграл 17 поединков, дважды играл вничью и проиграл в двух встречах. Всего коллектив забил 53 мяча и пропустил 13 голов. В последних матчах «Сити» играет очень хорошо и практически всегда побеждает — победа над «Арсеналом» 1:2, а также в игре с «Брентфордом» 0:1 и «Лестером» 6:3

«Челси» идет в нынешнем сезоне на второй строчке в турнирной таблице и имеет в активе 43 пункта. У коллектива 12 побед, семь ничьих и два поражения. Команда забила 45 голов и пропустила 16 мячей. В последних встреча «Челси» Томаса Тухеля выглядит не очень уверенно, клуб сыграл вничью с «Ливерпулем» 2:2, а также с «Брайтоном» 1:1 и победил «Астон Виллу» 1:3.

Информация для ставок

«Челси» не проигрывает вот уже 11 игр кряду
«Манчестер Сити» не проигрывает вот уже семь игр кряду
У «Челси» восемь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.30. Клубы наверняка готовы забить друг другу несколько голов и порадовать болельщиков атакующей игрой. Фаворитами являются хозяева поля.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.19 1.36 2.10 1.78 1.62 2.35
Мелбет 2.11 1.85
1XBET 2.11 1.85
Все комментарии
v6awstk4xa4w
v6awstk4xa4w
вчера в 17:16
Футбольный клуб «Манчестер Сити» одержит победу.
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