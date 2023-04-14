«Манчестер Сити» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (15.04.2023)

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сегодня, 09:59

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.15. Поставить на «Лестер» можно по 16, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 8.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.07.

Форма команд

«Манчестер Сити» находится в сумасшедшей форме, что доказал в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (3:0). Тем не менее, коллектив уступает в АПЛ и занимает только второе место, отставая от «Арсенала» на шесть очков и имея игру в запасе. Мало кто сомневается в домашней победе чемпиона Англии в этот футбольный вечер. В прошлом туре АПЛ «Манчестер Сити» крупно обыграл на выезде «Саутгемптон» (4:1).

«Лестер» набрал лишь один балл в пяти последних турах АПЛ и теперь занимает место в зоне вылета АПЛ , имея реальную угрозу понизиться в классе. Команда набрала 25 баллов, и чтобы покинуть опасную часть турнирной таблице, ей необходимо отыграть всего два пункта. Два последних матча в чемпионате Англии завершились для «Лестера» поражениями от «Борнмута» (0:1) и «Астон Виллы» (1:2).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл девять последних матчей во всех турнирах

«Лестер» проиграл шесть из десяти последних встреч на выезде

«Манчестер Сити» выиграл у «Лестера» четыре из пяти последних поединков

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Манчестер Сити» на своем поле обязан обыгрывать команду из нижней части турнирной таблицы. Предполагаем, что у хозяев не будет проблем в этом матче, а сделать на них ставку с форой (-2.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1.