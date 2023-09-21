«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (23.09.2023)

21 сентября 2023, 14:54

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.15. Поставить на гостей можно за 19, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 9.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.03. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.8. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

«Манчестер Сити» заставил поволноваться после первого тайма матча Лиги Чемпионов с «Црвена Звезда» (3:1), но все же добился нужного результата. В чемпионате Англии «горожане» являются единственной командой с максимальным количеством очков и существует большая вероятность, что эта серия продлится. В крайнем туре АПЛ «Манчестер Сити» одолел на выезде «Вест Хэм» (1:3).

«Ноттингем Форемт» за стартовые пять туров смог набрать семь очков и занимает текущее восьмое место в турнирной таблице, что является неплохим результатом. Главной целью клуба является сохранение места в АПЛ и борьба за середину по возможности. В выездной игре с чемпионом Англии шансов у гостей даже на забитый гол будет откровенно мало. Два последних матча «Ноттингем Форест» завершились ничьей с «Бернли» (1:1) и минимальной победой над «страдающим» «Челси» (1:0).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Три последних матча «Ноттингем Форест» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Манчестер Сити» выиграл только два из пяти последних матчей с «Ноттингем Форест»

Прогноз

«Манчестер Сити» даже после матча Лиги Чемпионов будет иметь большое преимущество, которое в итоге выльется в забитые мячи. Сделать ставку на победу «горожан» с форой (-2) можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.