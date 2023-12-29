«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (30.12.2023)

1703836019

вчера, 10:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.09. Поставить на гостей можно за 29, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 12.5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.55.

Форма команд

«Манчестер Сити» потерял много очков и теперь вынужден побеждать в каждом матче, чтобы догнать конкурентов. На данный момент «горожане» занимают четвертое место с 37 баллами и отстает на два пункта от ближайшего соперника. В поединке с аутсайдером на своем поле от хозяев ждут красивой игры и уверенной победы. Два последних матча «Манчестер Сити» завершились победами над «Эвертоном» (3:1) и «Флуминенсе» (4:0).

«Шеффилд Юнайтед» на данный момент является последней командой АПЛ и набрал всего девять очков. Коллективу придется очень постараться, чтобы сохранить свое место в элитном дивизионе, хотя большинство экспертов в это не верят. Шансов отобрать очки у чемпиона Англии на выезде у гостей практически нет. В прошлом туре «Шеффилд Юнайтед» проиграл на своем поле «Лутон Таун» (2:3), а ранее сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Шеффилд Юнайтед» не может выиграть уже девять матчей из десяти последних на выезде

«Манчестер Сити» выиграл шесть последних матчей подряд у «Шеффилд Юнайтед»

Прогноз

«Манчестер Сити» приложит все усилия, чтобы как можно быстрее завладеть преимуществом и добиться уверенной победы. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-2.5) по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.