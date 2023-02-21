«Манчестер Юнайтед» — «Барселона». Прогноз на матч Лиги Европы (23.02.2023)

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сегодня, 09:50

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом букмекеры называют «Манчестер Юнайтед», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. Выбрать победителем «Барселону» можно за 3.15, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 3.45.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» смог на равных противостоять «Барселоне» в первом поединке (2:2) и теперь по котировкам букмекеров даже является фаворитом целого противостояния. Английский клуб уже давно не проигрывает и закономерно занимает второе место в таблице АПЛ . В случае проход «Барселоны» для «красных дьяволов» это станет большим успехом. В прошлом туре чемпионата «Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Лестер» (3:0).

«Барселона» вряд ли слишком расстроилась из-за ничейного результат в первом матче и уже в Англии постарается добиться нужного счета. В чемпионате Испании у подопечных Хави дела идут хорошо, ведь команда лидирует и опережает мадридский «Реал» уже на восемь пунктов. Два последних поединка «Барселоны» в Ла Лиге завершились победами над «Кадисом» (2:0) и «Вильярреалом» (1:0).

Информация для ставок

«Барселона» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» пропустил только шесть мячей в десяти последних домашних поединках

«Барселона» выиграла три из пяти последних встреч с «Манчестер Юнайтед»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды уверенно чувствуют себя в чемпионатах и постараются пройти дальше в Лиге Европы, ведь победа в противостоянии с такой вывеской – это дополнительный престиж для клуба. Предлагаем сделать ставку на победу «Барселоны» по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.